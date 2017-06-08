كوالالمبور (الاتحاد)

تغلب منتخبنا الوطني على منتخب لاوس بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، على أرضية ملعب شاه علم في العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء أمس ضمن معسكر الأبيض الخارجي استعدادا لمباراة تايلاند في 13 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثامنة لمنافسات دور الإياب لتصفيات قارة آسيا المؤهلة للمونديال في روسيا 2018.

سجل أهداف الأبيض كل من علي مبخوت، هدفين في الدقيقة 13 و 47، وأحمد خليل الدقيقة 38، وطارق الخديم في الدقيقة 70.

ويغادر منتخبنا الوطني ماليزيا صباح اليوم متوجها إلى تايلاند لاستكمال معسكره بالعاصمة بانكوك استعدادا لمواجهة المنتخب التايلاندي الثلاثاء المقبل.

ودخل منتخبنا الوطني المباراة الأولى بتشكيلة ضمت كلا من، ماجد ناصر، وليد عباس، طارق أحمد، مهند سالم العنزي، علي مبخوت، حمدان الكمالي، أحمد برمان، أحمد خليل، خميس إسماعيل، عبد العزيز صنقور، عمر عبد الرحمن. ومع الدقيقة 13 من المباراة مرر عمر عبد الرحمن، كرة بينية لعلي مبخوت لم يتردد الأخير في إيداعها الشباك معلنا تسجيل الهدف الأول لمنتخبنا.