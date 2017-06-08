«إياتا» يدعو المؤسسات المعنية بالطيران لمواجهة التحديات الأمنية

المكسيك (الاتحاد)

أشار أحد التقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى قوة أداء قطاع الطيران العالمي في مجال السلامة والاستدامة والربحية، على الرغم مما يواجهه من تهديدات التدابير الحمائية التي تنفذها الحكومات، ودعا الاتحاد الحكومات لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وتجنب أزمة البنية التحتية التي تلوح في الأفق فضلاً عن بناء قواعد ناظمة أكثر ذكاءً.

وتم استعراض تقرير المدير العام بشأن القطاع العالمي للنقل الجوي في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وقمة النقل الجوي العالمي.

واستقطبت الفعالية التي افتتحت أمس في كانكون بالمكسيك، نحو ألف ضيف من رواد القطاع والجهات المعنية. وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه على الرغم من استمرار التباينات الإقليمية، يحقق قطاع النقل الجوي أرباحاً أعلى من تكاليف رأس المال.

وأضاف «لا ينبغي أن يقف شيء في طريق تطور قطاع الطيران، والذي يمثل العولمة في أبهى حالاتها، ولكن تحقيق العديد من المكاسب يتطلب فتح الحدود أمام الناس والتجارة، ونواجه اليوم رياحاً معاكسة من أولئك الذين ينكرون فوائد العولمة ويحاولون دفعنا باتجاه الحمائية. إنه تهديد لقطاعنا، وينبغي أن نشهد إنجازات عالمنا المتصل، كما ينبغي علينا الحرص على فوائد الطيران للأجيال القادمة».