«المزايا» تعزز مفهوم الإسكان المتوسط بدبي

دبي (الاتحاد)

تسلم 2300 مالك وحداتهم السكنية في مشروع «كيو بوينت» المخصص للإسكان المتوسط بمنطقة الليوان بدبي لاند، حسب ما أعلنت شركة المزايا القابضة في بيان أمس. وأضاف البيان أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع «كيو لاين» الجديد في دبي لاند بلغت ٥٠%، وجاري العمل على إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني الموضوع للتسليم مطلع العام ٢٠١٨، وذلك بعد أن تمت وبنجاح المرحلة الأولى وتم بيعها وتسليمها بالكامل.

وكانت المزايا القابضة نجحت في تقديم مشروع كيو بوينت كواحد من أهم المشاريع العقارية المخصصة للإسكان المتوسط في دبي منذ سنوات، وتواصلت عمليات التطوير منذ ذلك الوقت ولمراحل متعاقبة من المشروع.