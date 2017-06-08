60 مديراً مصرفياً في منتدى «مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات»

دبي (الاتحاد)

اجتمع أكثر من 60 من المديرين التنفيذيين بالمؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات بمنتدى «مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات»، الذي نظمته مؤخراً «سويفت» الموفر العالمي لخدمات التراسل المالي الآمنة، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات في أبوظبي، وناقش الملتقى التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، وأهمية تعزيز التعاون بين البنوك لمواجهة الاحتيال في المدفوعات وتعزيز بيئة الأمن السيبراني بشكل عام.

ومع تطور التهديدات والأخطار المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية يوماً بعد يوم، أكد أرنود بولنوا، الرئيس العالمي لإدارة المنتجات على أهمية توقع المخاطر بالنسبة لـ«سويفت» وعملاؤها على المدى الطويل، كما وجه دعوة للبنوك أعضاء اتحاد مصارف الإمارات إلى الاطلاع عن كثب إلى برنامج «سويفت» الخاص بأمن العملاء، الذي يهدف إلى مساعدة العملاء على تعزيز أمن البنية التحتية الخاصة بهم والمتعلقة بـ«سويفت»، كما يقوم البرنامج على تزويد المؤسسات المالية بالأدوات اللازمة لتعزيز إدارة المخاطر الإلكترونية لمواجهة الهجمات والتهديدات الإلكترونية.

وقال ناصر سريس مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: إن اللقاء يمثل منصة مشتركة وفرصة مهمة تتيح لكل الأطراف مناقشة السبل اللازمة للمساعدة على الاستمرار في تحقيق التقدم والتطور، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع سويفت، في حين نحرص على مواصلة التركيز على تعزيز معايير الأمن المصرفي في الدولة.

وخلال الحدث، قدّم أرنولد بولنوا، الرئيس العالمي لإدارة المنتجات، للحاضرين لمحة عامة عن مبادرة «سويفت» للابتكار في المدفوعات، والتي صُممت بهدف تلبية توقعات العملاء من حيث السرعة والشفافية في عمليات المدفوعات الخارجية، الأمر الذي يمكّن البنوك من تتبّع المدفوعات في كل مراحل عملية التحويل، كما بيّن بولنوا أن «سويفت» وضعت قاعدة بيانات لتعقب عمليات الدفع «في السحابة» واستضافتها بشكل آمن بهدف مراقبة عملية الدفع بالمجمل منذ لحظة إرسالها حتى تأكيدها، وزيادة القدرة على التنبؤ بالمدفوعات الخارجية.