«التعمير الصيني» يدرج سندات بـ 1.2 مليار دولار في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد)

قرع جيو يو، رئيس مجلس إدارة المشرفين لبنك التعمير الصيني، جرس افتتاح السوق أمس، للاحتفال بإدراج سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في ناسداك دبي.

ويؤكد إدراج فرع بنك التعمير الصيني في هونج كونج، وهو أحد البنوك الرائدة في الصين، على تنامي أنشطة الصين المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع نطاقاً، حسب بيان أمس. وبلغت القيمة السوقية لبنك التعمير الصيني 192.6 مليار دولار في نهاية عام 2016، وهي خامس أعلى قيمة سوقية لأي بنك في العالم. ويملك البنك فروعاً وشركات تابعة في 29 دولةً.

ويعد هذا الإدراج ثاني إدراج سندات من جانب فرع بنك التعمير الصيني في هونج كونج في ناسداك دبي، في إطار برنامج البنك لإدراج سندات متوسطة الأجل بقيمة ستة مليارات دولار، وذلك عقب إدراج بقيمة 600 مليون دولار في البورصة في أكتوبر 2016.

وعُقدت احتفالية قرع الجرس بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، وكبار ممثلي بنك التعمير الصيني في الصين ودبي.