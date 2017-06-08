«التعمير الصيني» يدرج سندات بـ 1.2 مليار دولار في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد)
قرع جيو يو، رئيس مجلس إدارة المشرفين لبنك التعمير الصيني، جرس افتتاح السوق أمس، للاحتفال بإدراج سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في ناسداك دبي.
ويؤكد إدراج فرع بنك التعمير الصيني في هونج كونج، وهو أحد البنوك الرائدة في الصين، على تنامي أنشطة الصين المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع نطاقاً، حسب بيان أمس. وبلغت القيمة السوقية لبنك التعمير الصيني 192.6 مليار دولار في نهاية عام 2016، وهي خامس أعلى قيمة سوقية لأي بنك في العالم. ويملك البنك فروعاً وشركات تابعة في 29 دولةً.
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وعُقدت احتفالية قرع الجرس بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، وكبار ممثلي بنك التعمير الصيني في الصين ودبي.
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