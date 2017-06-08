أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «الاتحاد للشحن» مذكرة تفاهم مع قسم الشحن التابع للخطوط الملكية المغربية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الشركتين في عدد من المجالات، بما في ذلك تطوير شبكة وجهات مشتركة، وإدخال طائرات مخصّصة للشحن إلى الخدمة، وزيادة عدد الرحلات في العديد من المسارات التجارية خلال التسعة أشهر القادمة. ووقع مذكرة التفاهم في مقر الخطوط الملكية المغربية بالدار البيضاء ديفيد كير، نائب أول للرئيس لشؤون الاتحاد للشحن، وأمين الفارسي، نائب الرئيس لشؤون الشحن في الخطوط الملكية المغربية، وحضر مراسم التوقيع عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للناقل الوطني للمملكة المغربية.

وقال ديفيد كير «تُرسخ مذكرة التفاهم التزامنا في الاتحاد للشحن حيال عملائنا من خلال ما سينتج عنها من تعزيز للقدرة الاستيعابية وزيادة في عدد الرحلات إلى وجهات حول العالم. وقد عملنا جنباً إلى جنب مع الخطوط الملكية المغربية على مدار العام الماضي لتقديم خدمات مُحسّنة للشاحنين إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والبرازيل، وغرب أفريقيا».

وتابع: «تعدّ مذكرة التفاهم شهادةً دامغةً على نجاح الشراكة التي تجمع الشركتين، سواءً على المستوى التجاري لكليهما، ولعملائنا على حد سواء، حيث إنهم يستفيدون من تعزيز إمكانيات الربط».

من جهته، قال الفارسي: «يسرنا أن نعزّز شراكتنا القائمة مع الاتحاد للشحن من خلال هذه الاتفاقية. ولا ريب أن التوقيع على مذكرة التفاهم يعدّ إنجازاً كبيراً في إطار تعاوننا طويل الأمد». وأضاف: «بفضل ما ستُنتجه هذه الاتفاقية التي ستغير قوانين اللعبة من تضافر أعمال بين الشركتين على الصعيدين الجغرافي والتجاري، سنتمكن من الارتقاء بأدائهما إلى المستوى التالي بشكل رئيس في الأسواق الأفريقية والأميركية. كما سيتمكن قسم الشحن في الخطوط الملكية المغربية من الاستفادة من المعرفة التشغيلية والتقنية التي يحظى بها الاتحاد للشحن».

وتعتزم الشركتان خلال الأشهر التسعة القادمة العمل على توسيع نطاق الرحلات من خلال تطوير شبكة وجهات مُشتركة، تشمل إدخال طائرات مخصّصة للشحن إلى الخدمة، والعمل على تحديد مجالات إضافية للتعاون بين الشركتين. وتُشغل الخطوط الملكية المغربية طائرة شحن طراز بوينج 737، التي سيكمّلها أسطول طائرات الشحن التابع للاتحاد للشحن المؤلّف من 10 طائرات، تشمل 5 طائرات شحن طراز بوينج 777، و5 طائرات شحن طراز إيرباص A330، فضلاً عن توفير القدرة الاستيعابية للشحن في جوف طائرات المسافرين التي تبلغ نحو 150 طائرة تابعة لكلتا الناقلتين.