الإمارات تشارك في منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات

دبي (الاتحاد)

تترأس الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والتي تنطلق أعمالها رسمياً في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى 16 منه.

ويضم وفد دولة الإمارات، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي. كما يضم الوفود وللمرة الأولى مجموعة من 4 طلاب يمثلون مجموعة من الجامعات وهي جامعة خليفة، كليات التقنية العليا، جامعة الشارقة، الكلية الأميركية في الإمارات، والذين سيشاركون في تحدي «هاكاثلون المسار الخاص»، المدرجة ضمن جدول أعمال المنتدى لهذا العام.

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «نحرص على المشاركة الدائمة والمميزة في فعاليات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، من خلال تنسيق الجهود مع جميع الجهات الحكومية في الدولة، وذلك لإبراز التجارب الإماراتية الناجحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحلول والبرامج ذات الصلة. واستطعنا في دولة الإمارات تحقيق العديد من الجوائز خلال الدورات السابقة، الأمر الذي يعكس حجم العمل على المستوى الوطني في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الذكية».

وأضاف: «تتميز مشاركتنا هذا العام بحضور مجموعة من الطلاب المتميزين الذين تم اختيارهم لخوض غمار تحدي «هاكاثلون المسار الخاص»، حيث يقوم الطلاب بتقديم حلول لمشاكل معينة، وعرضها على لجنة تحكيم خاصة من كبار الخبراء الدوليين لاختيار أفضل هذه الحلول وتكريمها. ويشكل هذا جزءاً من رؤيتنا القائمة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها علمياً ومعرفياً، لتكون قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا».

وتتضمن النشاطات المدرجة على جدول أعمال الوفد الإماراتي المشاركة في ورشتي عمل، تتمحور الأولى حول موضوع الصحة والتعلم، ويديرها كل من برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، وهيئة الصحة في دبي، وذلك يوم الاثنين 12 يونيو، وورشة أخرى حول «الصحة الذكية نحو أمة أكثر سعادة»، تقدم بالتعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في اليوم ذاته.