«كهرباء أبوظبي» تطلق برنامج «ترشيد»

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أمس -من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع- «برنامج ترشيد» طويل المدى لإدارة الطلب، تحت شعار «لقد حان الوقت لنعيد التفكير في عاداتنا الاستهلاكية».
ويهدف البرنامج -الذي أطلق على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة- إلى تقديم المساعدة والتشجيع للمتعاملين بالإمارة للتوجه نحو الاستخدام الأمثل والفعال لموارد المياه والكهرباء، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وخطة أبوظبي المتعلقة بحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.
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وأكد عبدالله علي مصلح الأحبابي أن الهيئة تهدف من برنامج ترشيد إلى تأهيل قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات الفنية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.
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وأشار إلى أنه تم تقويم ما يزيد على 30 مبادرة واختيار الست التالية كمرحلة أولى بناء على كمية الوفر المتاحة وسهولة التنفيذ وقصر فترة تحقيق الوفر المنشود على أن يتم إضافة المبادرات الأخرى تباعا.