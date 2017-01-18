«كهرباء أبوظبي» تطلق برنامج «ترشيد»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أمس -من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع- «برنامج ترشيد» طويل المدى لإدارة الطلب، تحت شعار «لقد حان الوقت لنعيد التفكير في عاداتنا الاستهلاكية».

ويهدف البرنامج -الذي أطلق على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة- إلى تقديم المساعدة والتشجيع للمتعاملين بالإمارة للتوجه نحو الاستخدام الأمثل والفعال لموارد المياه والكهرباء، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وخطة أبوظبي المتعلقة بحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.

شهد إطلاق البرنامج، عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور سيف صالح الصعيري مدير عام الهيئة بالإنابة ومطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وعدد من المدراء العامين والمدراء التنفيذيين في الهيئة وشركاتها.

وأكد عبدالله علي مصلح الأحبابي أن الهيئة تهدف من برنامج ترشيد إلى تأهيل قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات الفنية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وأضاف أن البرنامج يأتي ضمن الاستراتيجية المعتمدة والتي أعلنت عنها الهيئة مطلع العام 2016 لترشيد استهلاك المياه والكهرباء 20% بحلول عام 2030 ويهدف لتقديم الاستشارات الفنية وتطبيق المشاريع التوفيرية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين لترشيد استهلاكهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الاستخدام الفعال والمستدام للثروة المائية والكهربائية ومساعدتهم على فهم الآثار السلبية للاستخدامات المهدرة لهذه الموارد على البيئة.

وأشار إلى أنه تم تقويم ما يزيد على 30 مبادرة واختيار الست التالية كمرحلة أولى بناء على كمية الوفر المتاحة وسهولة التنفيذ وقصر فترة تحقيق الوفر المنشود على أن يتم إضافة المبادرات الأخرى تباعا.