15% نمو التحويلات المالية من الإمارات خلال رمضان

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد مسؤولون في شركات صرافة وجود نشاط ملحوظ في سوق التحويلات المالية في الإمارات منذ بداية شهر رمضان نتيجة لعدد من العوامل أهمها، تزامن حلول شهر رمضان مع بداية صرف الرواتب الشهرية، وتحسن القطاع بشكل عام بعد تأثره في العام الماضي بعدد من العوامل، مثل تراجع أسعار النفط وقرار الحكومة الهندية بسحب العملة من فئة 500 روبية، إضافة إلى حرص المقيمين في الدولة على التحويل لذويهم من أجل مساعدتهم في تدبير نفقات المعيشة ومن أجل سداد أموال الزكاة.

وتوقعا تحقيق زيادة بنسبة تتراوح بين 5% إلى 15% في حجم التحويلات المالية خلال شهر رمضان وزيادة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

نشاط ملحوظ

وتوقع محمد الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، حدوث نشاط ملحوظ في عمليات التحويل المالي وفي حركة استبدال العملات خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، مرجعاً ذلك إلى زيادة تحويلات المقيمين في الدولة لذويهم في أوطانهم من البلدان الإسلامية والعربية خلال الشهر الفضيل وفي موسم الأعياد وكذا لاقتراب موسم الإجازات الصيفية، حيث يكثر السفر إلى الخارج وتالياً تزداد عملية استبدال العملات، ومرجحاً في الوقت ذاته أن يستمر نشاط سوق الصيرفة والتحويلات المالية خلال شهري يونيو ويوليو المقبل ليحقق السوق نمواً بنسبة تقارب 5% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.