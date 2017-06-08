5 % مساهمة القطاع السياحي في اقتصاد رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)
تعتزم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة إلى 10% خلال السنوات المقبلة من 5% حالياً، وكشفت «الهيئة» عن خطط لاجتذاب 3 ملايين سائح للإمارة بحلول عام 2025، وحوالي 900 ألف سائح العام المقبل.
وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، خلال مؤتمر صحفي للإعلان، إن النمو الحالي للقطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة يسير بمعدلات جيدة سواء بالنسبة لعدد الزوار والسياح أو النمو في عدد المنشآت الفندقية.
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ولفت إلى أنه واستمراراً لحالة النمو التي يشهدها القطاع السياحي بالإمارة، هناك مستثمرون ينوون زيادة استثماراهم في هذا القطاع الحيوي والمهم، منوهاً بأن هذه المنشآت ستدخل السوق تباعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
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وأكد مطر أن عدد الموظفين ارتفع بـ«الهيئة» من 19 موظفاً إلى 61 موظفاً تزيد نسبة المواطنين، بينهم 35% عن المواطنين ومعظمهم خريجون جدد جرى تدريبيهم للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتاً إلى أن باب التوظيف مفتوح للمرشدين السياحيين المواطنين.
وبين الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» أن مشروعات جبل جيس الرئيسة التي تم الإعلان عنها سيتم الإنجاز من بعضها خلال العام الجاري، ومنها مشروع المنصة، حيث تعاقدت «الهيئة» مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء هذه المنصة، وهي عبارة عن تطوير 10 مسارات انزلاقية على الجبل، سيكون أطولها بطول 2.5 كيلو متر، وهو الأطول في العالم.
وذكر أن جبل جيس يتميز بجوه الممتع، ويقل بحوالي 10 درجات عن المناطق الأخرى، إلى جانب انخفاض نسبة الرطوبة، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمية تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، مثل التراث والأماكن التاريخية تستهوي الكثير من السياح والزوار من جميع البلدان، إلى جانب ما حبا الله به الإمارة من طبيعة خلابة ومقومات طبيعية، تتمثل في الجبال الشاهقة والصحارى الممتدة والشواطئ المتميزة بصفاء مياهها، إلى جانب المقومات الأساسية الأخرى المتمثلة في البنية الأساسية لهذا القطاع المهم، خاصة القطاع القطاع الفندقي.