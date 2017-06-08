«الزعيم».. «حصيلة مخيبة للآمال»!

صلاح سليمان (العين)

جاءت حصيلة فريق العين الأول لكرة القدم بنهاية الموسم مخيبة لآمال مسؤوليه وجماهيره وكل عشاقه ومحبيه، بعد أن خرج من بطولة الدوري دون أن يحقق ما خطط له قبل بداية الموسم، واحتل مركزاً لا يرضي جماهيره ومحبيه، بإنهاء البطولة في المركز الرابع، كما ودع منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مرحلة مبكرة، إثر خسارته من فريق النصر بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

وكان «الزعيم العيناوي» أمام فرصة ثمينة لتعويض خروجه من أغلى البطولات، حيث كان على بعد خطوات من التربع على صدارة جدول الترتيب بنهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي وبفارق مريح من أقرب منافسيه، حيث كانت بين يديه ثلاثة لقاءات مؤجلة أمام كل من الأهلي وحتا والجزيرة من الجولات الثالثة والسابعة والثامنة، إلا أنه لم يحصد منها سوى أربع نقاط فقط من تسع نقاط، بعد تعادله مع الأهلي بهدف لكل منهما، وتغلبه بصعوبة على حتا بنتيجة 3 /‏‏2 قبل أن يتعرض للخسارة من الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعبه باستاد هزاع بن زايد ووسط جماهيره. وجاهد العين في الدور الثاني للعودة إلى قمة جدول الترتيب، إلا أن أداءه كان أقل من المتوقع في معظم المباريات ما أدى إلى استقالة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش والتعاقد مع مواطنه زوران ماميتش ليكمل بقية الموسم. واستطاع المدرب الجديد أن يقود «الزعيم» إلى الدور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا دون أن يتعرض للخسارة بعد أن حقق ثلاث حالات فوز وتعادل في مثلها، ليتأهل كأول المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.