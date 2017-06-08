الوحدة يفتتح البطولة العربية بمواجهة حسين داي

القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد العربي مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر من 21 يوليو إلى 5 أغسطس.

وكانت القرعة أوقعت الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني، بينما جاء الزمالك في المجموعة الثانية مع النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.

وضمت المجموعة الثالثة الهلال السعودي والمريخ السوداني والترجي التونسي ونفط الوسط العراقي.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الأربعة مع صاحب أفضل مركز ثانٍ.

ورصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية في بطولة دوري أبطال آسيا وأفريقيا، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.5 مليون دولار.

ويفتتح الأهلي البطولة يوم 21 يوليو بلقاء الفيصلي الأردني، بينما يلعب الوحدة في اليوم التالي مع النصر حسين داي الجزائري، ويلتقي النصر السعودي مع العهد اللبناني، والزمالك مع اتحاد الفتح المغربي يوم 23 يوليو، بينما يلعب يوم 24 نفط الوسط العراقي أمام الترجي التونسي، والمريخ السوداني مع الهلال السعودي

وتعاود فرق المجموعة الأولى للظهور يوم 25 من ذات الشهر؛ إذ يلعب الفيصلي مع نصر حسين داي، والوحدة مع الأهلي، وفي اليوم التالي يلاقي اتحاد الفتح نظيره النصر، بينما يلتقي العهد مع الزمالك، وفي يوم 27 من ذات الشهر يلتقي الهلال ونفط الوسط ويعقب اللقاء مواجهة الترجي مع المريخ.

وتختتم أندية المجموعة الأولى بلقاء الوحدة والفيصلي، والأهلي مع نصر حسين يوم 28، وفي اليوم التالي يلعب العهد واتحاد الفتح ويلاقي الزمالك مع نظيره النصر، وينتهي الدور الأول بمواجهة الترجي والهلال والمريخ مع نفط الوسط يوم 30 يوليو، على أن يقام نصف النهائي يوم 2 أغسطس، بينما يقام النهائي يوم 5 أغسطس.