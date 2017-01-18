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برشلونة يواجه سوسيداد غداً

الريال يتطلع لنسيان «الأحزان» أمام سلتا فيجو في كأس الملك
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

مدريد (أ ف ب)

سيكون برشلونة حامل اللقب أمام اختبار صعب، عندما ينتقل إلى إقليم الباسك لمواجهة ريال سوسيداد غداً، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا، بينما يسعى غريمه ريال مدريد إلى استعادة توازنه اليوم على حساب ضيفه سلتا فيجو.

على ملعب «أنويتا»، يصطدم طموح برشلونة الساعي إلى الاحتفاظ باللقب بخصم لا يستهان به، بدأ يشكل عقدة حقيقية للنادي الكاتالوني في ملعبه، لأن الأخير لم يذق طعم الفوز بعيداً عن جمهوره منذ الخامس من أبريل 2007 (2 - صفر في الدوري).

ويعود فريق المدرب لويس إنريكي إلى الباسك، حيث تلقى في الخامس من يناير الحالي، خسارة في ذهاب الدور ثمن النهائي من الكأس أمام أتلتيك بلباو 1 - 2، عوضها بالفوز إياباً 3 - 1.

وشاءت القرعة أن يقع فريق إنريكي، القادم من انتصار كبير في الدوري على لاس بالماس (5 - صفر)، في مواجهة ممثل الباسك الآخر ريال سوسيداد، الذي يعتبر خصماً أقوى هذا الموسم من بلباو، إذ يحتل المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن النادي الكاتالوني الثالث.

وعلى ملعب «سانتياجو برنابيو»، يأمل ريال مدريد التعافي سريعاً من الهزيمة التي تلقاها في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري على يد إشبيلية 1 - 2، من خلال الفوز على ضيفه سلتا فيجو الذي لم يذق طعم الفوز في معقل نادي العاصمة منذ الخامس من نوفمبر 2006 (2 - 1 في الدوري). ... المزيد
     
 

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