السباق إلى «مربع الذهب» يبدأ الليلة

عماد النمر (الشارقة)

تأهلت فرق الوطنية وسبورت فور أول ورويال والعالمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية التي تقام منافساتها على صالة نادي الشارقة، وذلك في ختام الدور الأول من البطولة التي شهدت أول من أمس إقامة إقامة أربع مباريات، حيث فاز رويال على البركان 4 - صفر، وتخطى الوطنية فريق البحري 3 - صفر، وبالنتيجة نفسها فاز سبورت فور أول على العالمي، بينما تغلب لاماجيكا على سي آر سفن بخماسية دون مقابل.

وتنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي في سباق التأهل إلى نصف النهائي «مربع الذهب»، حيث يلتقي فريق الوطنية أول المجموعة الأولى مع العالمي ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية رويال مع أول المجموعة الأولى فريق سبورت فور أول.

حضر مباريات اليوم السابع ضيوف شرف البطولة حسن إسماعيل مدرب حراس مرمى المنتخب الأول لكرة القدم السابق، ومدرب حراس المنتخب الأولمبي حالياً، ولاعب الوحدة محمد عبد الباسط، وماجد حسن نجم الأهلي والمنتخب.

وأبدى راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية مدير البطولة، سعادته بمستوى المنافسة، مؤكداً سعي القائمين على البطولة لتقديم كل التسهيلات للفرق، خاصة أن البطولة وصلت لأدوارها الحاسمة.