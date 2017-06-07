المنافسة تحتدم في بطولة الرماية العرياني يقبض على الصدارة



تاريخ النشر: الأربعاء 07 يونيو 2017 العين (الاتحاد) تواصلت مساء أمس الأول ولليوم الخامس على التوالي المحاولات المفتوحة من منافسات رماية البندقية السكتون 50 متراً من الوضع راقداً لفئة الرجال والسيدات والناشئين وكبار السن، وأسفرت النتائج عن صدارة الرامي علي محمد العرياني لمنافسات فئة الرجال، حيث حقق 206.6 نقاط يليه الرامي سعيد سالم العرياني في المركز الثاني برصيد 206 نقاط، بينما احتل الرامي حميد سعيد المنصوري المرتبة الثالثة وله 205.9 نقاط، وعلى صعيد منافسات السيدات احتلت الرامية فاطمة هلال الكعبي المركز الأول ولها 206.4 نقاط، وجاءت الرامية فاخرة الدرعي في المركز الثاني برصيد 294.9 نقاط، ثم عزاء سعيد الدرعي التي احتلت المركز الثالث برصيد 203 نقاط. أما منافسات فئة الناشئين، فقد تصدرها الرامي هادف حميد الشامسي بعد أن جمع 206.8 نقاط، وجاء في المركز الثاني الرامي عبدالرحمن حميد الشامسي وله 206.6 نقاط، بينما نال الرامي حمد مهيل الكتبي المركز الثالث وله 200.9 نقطة، كما تصدر الرامي سعيد حمد العرياني منافسات فئة كبار السن برصيد 205.2 نقاط، وجاء الرامي محمد الكتبي في المركز الثاني وله 203.8 نقاط، بينما احتل الرامي عبدالله عبدالرحمن العرياني المركز الثالث برصيد بلغ 203.3 نقاط.