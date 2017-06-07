الإسعاف يتخطى الأنصاري بفارق 3 نقاط

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني لبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة ضمن الدورة، 4 مباريات ساخنة، في الأولى فاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على الأنصاري للصرافة 15 - 12، وانتهى الشوط الأول بتقدم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 7 - 6، وفي الحصة الثانية وسع الإسعاف الفارق إلى 7 نقاط، ثم انتفض الأنصاري وتمكن من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة لتصبح النتيجة 13 - 12 قبل النهاية بدقيقة، وفي الثواني الأخيرة سجل الإسعاف نقطتين إضافيتين ليحسم المباراة لصالحه ويخرج فائزاً بـ 15 - 12.

وفي المباراة الثانية، تفوق فريق نقوة على نادي دبي لأصحاب الهمم 45 - 11، حيث تقدم الفائز بـ 16 نقطة دون مقابل في بداية المباراة قبل أن يسجل منافسه أول نقطتين، ليواصل بعدها الفريقان التسجيل لينتهي النصف الأول بتقدم نقوة 25 - 6، واستمرت سيطرة نقوة في النصف الثاني ليكسب المباراة 45 - 11. وفي ثالث المواجهات تفوق فريق هيئة كهرباء ومياه دبي على القيادة العامة لشرطة دبي 43 - 8، وتقدم الفائز في الشوط الأول بفارق كبير بلغ 22 نقطة مقابل أربع نقاط فقط، ونجح فريق هيئة كهرباء ومياه دبي في المحافظة على تقدمه لينهي المباراة 43 - 8. وشهدت المباراة الرابعة فوز هيئة الصحة بدبي والأخيرة على هيئة الطيران المدني 19 - 18، وجاءت الحصة الأولى لصالح هيئة الطيران بفارق نقطة واحدة 12 - 11، وفي الحصة الثانية نجح فريق هيئة الصحة في قلب الطاولة على منافسه وكسب اللقاء 19 - 18. وتعود المباريات اليوم بعد توقف ليوم واحد، بـ4 لقاءات، يجمع الأول هيئة الطرق والمواصلات مع نادي دبي لأصحاب الهمم، ويلتقي في الثاني الأنصاري للصرافة والقيادة العامة لشرطة دبي، ويلعب نقوة مع هيئة الصحة، فيما تختتم بلقاء النيابة العامة وهيئة كهرباء ومياه دبي. من جانبه، أكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن ما يميز هذه البطولة نجاحها في إظهار القوة الحقيقية لهذه الرياضة وإبراز البعد الاحترافي، ما من شأنه أن يسهم في توسيع قاعدة المشاركين والمتابعين، وكذلك على تعزيز حالة التكامل بين فئات المجتمع كافة.

وأضاف: أشعر بالمفاجأة من مستوى بعض الفرق التي أظهرت إمكانات مميزة، وجعلت المنافسة على اللقب مفتوحة، خاصة ونحن ما زلنا في المرحلة الأولى من مباريات الأول للبطولة. وتابع: إضافة منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة للدورة، من شأنها أن تحقق النقلة المنشودة للعبة، وتسهم في تسليط الضوء على رياضة أصحاب الهمم. وقال: يشارك في البطولة 40 لاعباً من أصحاب الهمم، الذين استقطبتهم المؤسسات المشاركة، وتم توزيع عدد منهم لضمان تكافؤ الفرص، ويوجد عدد من موظفي الدوائر، الذين قاموا بالتدرب على استخدام الكراسي المتحركة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يسهم في نشر التوعية بهذه الرياضة، ويعزز تجربة المجتمع بالتفاعل معها.