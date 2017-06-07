الاستثمار السيادي في الشرق الأوسط يتجه إلى أصول عقارية دولية

حسام عبدالنبي (دبي)

يخصص المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط أكبر حصة من مخصصاتهم الاستثمارية في الأصول العقارية الدولية، وذلك بنسبة 11%، حسب الدراسة السنوية الخامسة لشركة «إنفيسكو»، التي أعلن عنها أمس بعنوان «إنفيسكو جلوبال سوفيرين أسّيت مانَجمنت ستَدي».

وقالت الدراسة إن غموض العوامل الجيوسياسية ومحدودية خيارات زيادة مخصصات الاستثمار في الأصول مرتفعة المخاطر، تدفع المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط إلى تقليص تغيير مخصصاتهم الاستثمارية إلى أدنى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية، رغم استمرار ازدياد اتساع فجوات العائدات.

وأكدت الدراسة أن المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط يعتبرون انخفاض أسعار الفائدة أهم عوامل تخصيص الأصول، ما يدفع لزيادة مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية، في الوقت الذي يبحثون فيه عن مصادر بديلة للدخل، مشيرة إلى أن العوامل الباقية لتخصيص الأصول (بحسب الأهمية) تتمثل في الانتخابات الأميركية، وأسعار السلع، وقرار الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكست» ثم تقلبات أسواق الأسهم، والعمليات الإرهابية، والحرب في سوريا، والتغيرات المناخية، وأخيراً التقلبات في الاقتصاد الصيني.

وبحسب الدراسة التي شملت استبانة لآراء 97 مسؤول استثمارات سيادية ومدير احتياطيات بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم يديرون 12 تريليون دولار، فإن المستثمرون يرون أن الآثار بعيدة الأمد للتحول التدريجي من التيسير الكمي إلى التشدد الكمي باتت أقل وضوحاً، ويرون بدلاً من ذلك أن أهمية «بريكسيت» ونتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية ستزداد أهميتها في عملية اتخاذ قرارات تخصيص الأصول للاستثمار في المستقبل.