«مياه وكهرباء أبوظبي» تكرِّم الجهات الفائزة والأفراد على مستوى القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

كرَّم عبد الله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، الموظفين المتميزين وفرق العمل الفائزة بجائزة النجمة للتميز في دورتها الثانية، خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في أبوظبي، بحضور الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة، ومديري عموم الشركات، وعدد من مديري الدوائر والإدارات والأقسام وموظفي الهيئة ومجموعة شركاتها.

وفي بداية الحفل، ألقى مدير عام الهيئة كلمة تقدم فيها بالشكر للموظفين كافة الذين تنافسوا للحصول على الجائزة من الهيئة ومجموعة شركاتها، مؤكداً أهمية هذه المشاركات في تنمية روح التنافس بين الموظفين بهدف تطوير العمل المؤسسي، والارتقاء بمخرجات الأداء.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة «إن هذه الجائزة تأتي امتثالاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بشأن تحفيز الطاقات الإبداعية للعاملين بالمؤسسات الحكومية، من خلال برامج تنافسية تعمل على تحقيق أهداف «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز»».

وأكد أهمية هذه الجائزة في تعزيز جهود الموظفين، وحثهم على الحفاظ على المنجزات التي تحققت، والسير قُدماً في طريق التنمية، لمواصلة التقدم والمحافظة على ما وصلنا إليه من ريادة ورفعة.

وأضاف الأحبابي أن الجائزة تمثل انطلاقة لتعزيز ثقافة الجودة في الخدمات وتعزيز الأداء، وتطويره، والارتقاء به إلى مستويات تواكب رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، التي ترى في تطور الأداء السبيل الأمثل لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز التنافسية بين الجهات الخدمية؛ وإرساء ثقافة العمل الجماعي، لتكون حافزا للأفراد والجهات لتفعيل التنافس الإيجابي، ورفع مستويات الإنجاز على الصعيدين المؤسسي والفردي.

وفي ختام حفل التكريم، تقدم الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام الهيئة بالإنابة، بالتهنئة لجميع الفائزين لهذا الفوز، باعتباره استحقاقاً وظيفياً، نتج عن العمل الجاد والدؤوب، والجهود المبذولة في مختلف المواقع والقطاعات، معرباً عن أهمية تعزيز ثقافة التميز بصفة عامة على المستويين: الفردي والمؤسسي.