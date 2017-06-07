مؤسسة بريطانية متخصصة في السلامة الكهربائية تفتتح مقرها بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التفتيش الوطني لسلامة المقاولات الكهربائية (NICEIC) وهو مؤسسة مستقلة في المملكة المتحدة، عن اختيار مدينة دبي لتكون مقراً لأعمالها على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب القوانين الجديدة للحماية من الحرائق التي أعلنتها دبي في شهر يناير الماضي، والذي ينص على ضرورة إجراء عمليات تفتيش مستقلة من قبل طرف ثالث للتأكد من الامتثال الكامل بالمعايير المحددة وعدم انتهاكها.

وتعتبر الأعطال الكهربائية السبب الأكثر شيوعاً لاندلاع الحرائق في دول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت دراسة أجراها مركز دبي للإحصاء أن 22% من الحرائق التي حدثت بين عامي 2011 و2013 ناجمة عن مشاكل التوصيلات الكهربائية مثل الحريق في فندق العنوان بوسط مدينة دبي في ليلة رأس السنة الميلادية 2015.

كما تشير الإحصاءات إلى أن ثلث حوادث الحرائق في سلطنة عُمان (1,225 حادثاً) خلال العام 2015 يمكن أن تُعزى إلى الأعطال الكهربائية. ويُقدّر الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية أن 70% من الحرائق في المملكة يرجع إلى الأعطال الكهربائية.

وقال إدي أروسميث، مدير الشؤون الهندسية الإقليمي والمسؤول عن عمليات الشرق الأوسط في مجلس التفتيش الوطني لسلامة المقاولات الكهربائية (NICEIC): «يرجع السبب في عدد كبير من الحرائق في المنطقة إلى الأعطال الكهربائية ما يعرض الآلاف من الأرواح للخطر كل يوم. وتقوم شركات التصميم والبناء والتطوير الدولية الكبرى بإنشاء أبنية متطورة للغاية في مختلف مدن دول مجلس التعاون الخليجي. ومن الضروري للغاية الحفاظ على هذه المباني بشكل مدروس لضمان توفير مكاتب وبيوت آمنة وفعالة». ولدى هذه المؤسسة حاليا أكثر من 36 ألف مقاول مسجل.