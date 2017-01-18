«الطوارئ» تمنح الكويت مهلة لتحديد الموقف من المشاركة في «خليجي 23»

أحمد سليم (الدوحة)
قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد الخليجي لكرة القدم في اجتماعها الأول، منح مهلة لدولة الكويت لموافاة اللجنة بالموافقة على المشاركة في «خليجي 23» لحين رفع الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي «الفيفا»، وفي حال موافقة الكويت ستكون المهلة المسموح بها حتى موعد القرعة لرفع الإيقاف، والتي ستكون في شهر سبتمبر المقبل.
وترأس الاجتماع، الذي عقد ظهر أمس في العاصمة القطرية الدوحة، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي، وبحضور مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي، ونائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، ود. حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات عضو لجنة الطوارئ، وجاسم سلطان الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي.
|
كما تمت المصادقة خلال الاجتماع على الـنـظـام الأسـاسـي للاتحاد الخليجـي لكرة الـقدم، وكذلك اعتماد اللوائح الداخلية للجان.
|
وعن استضافة الإمارات كأس الخليج في نسختها رقم (24) في شهر ديسمبر من عام 2019، قال «هناك موافقة مبدئية من الإخوة في الإمارات على استضافة البطولة، ولكننا ننتظر الرد الرسمي من اتحاد الكرة الإماراتي في اليومين المقبلين، وقد يكون الأسبوع المقبل، ونحن نثق في قدرة الإمارات في تنظيم بطولة مميزة كعادتها دائماً، ونثق في دعمها الكبير للاتحاد الخليجي، الذي يحرص على إنجاح كل المسابقات التي سيقوم بتنظيمها، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات».