8.1 تريليون دولار الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2017

وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 من المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 5% ليصل إلى نحو 8.1 تريليون دولار في عام 2017، وذلك بعد أن سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعاً طفيفاً في عام 2016 بنسبة 2% ليصل إلى 1.75 تريليون دولار.

وعزا التقرير التوقعات المتفائلة لعام 2017 إلى التوقعات التي تشير إلى ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الاقتصادية، وعودة النمو في مجال التجارة، وانتعاش أرباح الشركات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتواصل حتى عام 2018 الزيادة المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل مجموع التدفقات إلى 1.85 تريليون دولار.

بيد أن هذا المستوى يظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2007.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند تحتل صدارة الوجهات المرتقبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يرى مسؤولون تنفيذيون في مؤسسات أعمال استطلع الأونكتاد آراءهم أنهم لا يزالون يثقون بالأداء الاقتصادي لآسيا النامية، فيما تبدو آفاق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية إلى حد ما فيما يتعلق بمعظم المناطق الأخرى باستثناء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث يتوقع أن تكسب البلدان النامية كمجمعة ما نسبته 10%.

وأظهر التقرير أن الولايات المتحدة ظلت تمثل في عام 2016 أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اجتذبت تدفقات واردة بما مجموعة 391 مليار دولار (بزيادة على السنة السابقة بلغت نسبتها 12%)، تليها المملكة المتحدة بـ 254 مليار دولار، مسجلة بذلك قفزة قوية إلى هذا المركز من المركز الرابع عشر الذي كانت تحتله في عام 2015 وذلك بفضل الصفقات الكبيرة المتعلقة بعمليات الدمج والتملك العابرة للحدود، في حين احتلت الصين المركز الثالث بـ 134 مليار دولار بانخفاض 1% عما كانت عليه في العام الأسبق.