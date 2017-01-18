«ضمان» ترصد لقب «O-Plate» بـ 5 سائقين

دبي (الاتحاد)

تشهد حلبة دبي كارتدروم يومي الجمعة والسبت المقبلين منافسات بطولة «O-Plate» المفتوحة للكارتينج، التي تعود للعام الرابع على التوالي، وهذه المرة مع فئات جديدة وجوائز قيّمة. ويشارك في بطولة الكارتينج المفتوحة 5 سائقين من أكاديمية ضمان للسرعة في مختلف الفئات. الجدير بالذكر، أن البطولة المفتوحة صممت خصيصاً لتشجيع السائقين على خوض غمار هذا التحدي والمنافسة على لقب سباق واحد غني بمشاركيه وجوائزه على حد سواء، لا سيما الذين لا يمتلكون الوقت الكافي للمشاركة في جميع جولات بطولة الإمارات للكارتينج.

ويتقدم فريق أكاديمية ضمان للسرعة البطلة الإماراتية آمنة القبيسي الفائزة بذهبية الجولة السابعة من بطولة الإمارات للكارتينج، التي استضافتها حلبة مسقط في 7 يناير الجاري، وتشارك آمنة بفئة سينيور ماكس. أما شقيقتها الصغرى حمدة، فستشارك في فئة جونيور ماكس، وعلي الشامسي في فئة ميني وأحمد السعدي في فئة أيامي كاديت. أما فئة البامبينو، فستشهد مشاركة متصدر البطولة محمد القبيسي «7 أعوام».

ويتألف اليوم الأول من التجارب الحرة والحصص التأهيلية، بالإضافة إلى التصفيات، بينما يقام في اليوم الثاني السباقات النهائية. وتتميز البطولة في نسختها الجديدة بمشاركة فئات محركات أيامي اكس 30 وهي كاديت، جونيو، سينيور، سينيور ماسترز وفئة الشيفتر المزودة بعلبة تبديل السرعات، بالإضافة إلى فئة بامبينو.