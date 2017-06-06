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طريقة بسيطة لزيادة معدلات النجاة من السرطان.. الدايت والرياضة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

الاتحاد نت

أظهرت دراسات حديثة أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة قد تقلل من معدلات الوفاة بين مرضى سرطان القولون، كما يمكن لرياضة المشي أن تسهم في نجاة مرضى سرطان الثدي من الموت.

وذكرت صحيفة (ذي جارديان) البريطانية أن دراسة أجريت على نحو ألف مريض بسرطان القولون وجدت أن أولئك الذين مارسوا الرياضة بانتظام وتناولوا مزيدا من الفواكه والخضراوات وتجنبوا تناول الحبوب المعدلة وراثيا واللحوم قلت فرص وفاتهم بنسبة 42 بالمئة بعد سبع سنوات.

وأضافت الصحيفة أن دراسة أخرى أجريت على أكثر من 300 امرأة أسترالية كن مصابات بسرطان الثدي واستهدفن ممارسة الرياضة لمدة 180 دقيقة أسبوعيا ومعظمهن عن طريق المشي فقط.

وخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء لديهن معدلات بقاء أفضل بكثير من أولئك المريضات اللاتي لم يشاركن في برنامج التمارين الرياضية.

وعرضت الدراستان ضمن عدد كبير من الأبحاث التي تناولت تأثير نمط الحياة الصحي على السرطان وقدمت في مؤتمر الجمعية الأميركية للأورام السريرية (أسكو) في شيكاجو بالولايات المتحدة. ... المزيد
     
 

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