طريقة بسيطة لزيادة معدلات النجاة من السرطان.. الدايت والرياضة

الاتحاد نت

أظهرت دراسات حديثة أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة قد تقلل من معدلات الوفاة بين مرضى سرطان القولون، كما يمكن لرياضة المشي أن تسهم في نجاة مرضى سرطان الثدي من الموت.

وذكرت صحيفة (ذي جارديان) البريطانية أن دراسة أجريت على نحو ألف مريض بسرطان القولون وجدت أن أولئك الذين مارسوا الرياضة بانتظام وتناولوا مزيدا من الفواكه والخضراوات وتجنبوا تناول الحبوب المعدلة وراثيا واللحوم قلت فرص وفاتهم بنسبة 42 بالمئة بعد سبع سنوات.

وأضافت الصحيفة أن دراسة أخرى أجريت على أكثر من 300 امرأة أسترالية كن مصابات بسرطان الثدي واستهدفن ممارسة الرياضة لمدة 180 دقيقة أسبوعيا ومعظمهن عن طريق المشي فقط.

وخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء لديهن معدلات بقاء أفضل بكثير من أولئك المريضات اللاتي لم يشاركن في برنامج التمارين الرياضية.