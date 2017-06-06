أبرز 3 أخبار مفبركة حول هجوم لندن

(الاتحاد نت)
مع كل هجومٍ إرهابي تشتعل وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من الأخبار والصور والمقاطع المصورة. المشكلة أن بعض المواد التي تُبث عبر هذه المواقع، يفتقر بشدة إلى الدقة، بل قد لا يعدو محض أكاذيب. ولم يكن الهجوم الذي وقع مساء أمس الأول في لندن استثناءً من ذلك، بل شهد -كما سنرصد في السطور المقبلة- تكراراً لبعض ما حدث قبل نحو أسبوعين بعد اعتداءٍ إرهابي مماثل ضرب مدينة مانشستر البريطانية.
تداول صور مفبركة للمهاجمين
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نشر صور لأشخاص «مفقودين»
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الحديث عن رقعة أوسع للهجوم
في الساعات الأولى للهجوم، تحدثت شرطة العاصمة البريطانية عن وقوع اعتداء في منطقة «فوكسول»، يُضاف إلى ذاك الذي كانت منطقتا «جسر لندن» و«بارا ماركِت» مسرحاً له. ووفقا لموقع Buzzfeed الإلكتروني، دفع ذلك شبكة التلفزيون الأميركية الإخبارية «إم إس إن بي سي» إلى وضع منطقة «فوكسول» على خريطةٍ تحدد مواقع الاعتداءات التي شهدتها لندن مساء السبت. لكن المشكلة أن الشبكة وضعت هذه المنطقة بعيداً للغاية عن موقعها الحقيقي قرب وسط المدينة، وهو ما أعطى انطباعاً بأن الهجمات تشمل مساحة أوسع من العاصمة. بعد ذلك، أكدت الشرطة البريطانية أن حادث «فوكسول» لا علاقة له بالهجوم الإرهابي في وسط لندن.