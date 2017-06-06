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بعد قرار قطع العلاقات معها

وسائل الإعلام العالمية: قطر في عزلة سياسية وجغرافية

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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

عواصم (وكالات)

قطر معزولة جغرافياً وسياسياً، هكذا علقت صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية على قرار الإمارات والسعودية والبحرين ومصر واليمن وليبيا والمالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة القطرية، بفعل مواصلتها انتهاج سياسات تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهربها من الالتزامات والاتفاقات التي يتعين عليها الوفاء بها.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية، شمل كذلك خطوة إغلاق الطرق البرية والبحرية والجوية.

بدورها، قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إن القرارات الأخيرة تعزل «قطر عن العالم الخارجي»، ونقلت عن محللين قولهم إن خطوة مثل هذه قد تُخلّف أضراراً اقتصادية دائمة.

على الدرب نفسه، سارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية التي عنونت تغطيتها الحية للتطورات الأخيرة على موقعها الإلكتروني بالقول: «قطر معزولة».

وأشارت الشبكة إلى أن قرار قطع العلاقات أحدث «زلزالاً» في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ونقلت «سي إن إن» عن الصحفي البارز فيها جون ديفتريوس قوله، إن قطر طالما كانت «عضواً مارقاً» في مجلس التعاون الخليجي لسنواتٍ طويلة. ... المزيد
     
 

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