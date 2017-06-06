واشنطن: قرار قطع العلاقات لن يؤثر في الحرب الموحدة على الإرهاب

عواصم (وكالات)

أكدت الإدارة الأميركية وروسيا أمس أن قرار قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر وبعدها اليمن وليبيا، إضافة إلى المالديف وموريشيوس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لن يؤثر على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو على مستوى العالم.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، «بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معاً، ومعالجة الخلافات، وإذا كان هناك أي دور يمكن أن نلعبه لمساعدتهم على ذلك، فأعتقد أن المهم لمجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته».

وأضاف تيلرسون‭‭ ‬‬ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا، أنهما لا يتوقعان أن يؤثر قرار قطع العلاقات على محاربة الإرهاب، لكنهما حثا الجانبين على حل الخلافات.