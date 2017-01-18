ستورم يشعل المنافسة في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

أشعل الإنجليزي جرايم ستورم المنافسة في الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي»، حينما تقدم إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب بعدما حصد لقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة، التي استضافتها مدينة إيكورهوليني، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة «اتش أس بي سي» أبوظبي المفتوحة للجولف، التي تنطلق يوم 19 يناير الجاري في نادي أبوظبي للجولف.

توج ستورم بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة، بعد تفوقه في الجولة الفاصلة المثيرة أمام الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، ليكسب ستورم بهذا الفوز 164.409 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي» وأصبح مجموعه 204.709 نقطة، وسيكون حريصاً لحجز مكانه للمرة الأولى منذ عام 2015، في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحتضنها عقارات جميرا للجولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

اعتقد ستورم صاحب الـ38 عاماً منذ ما يقل عن ثلاثة أشهر، أنه خسر بطاقة اللعب في الجولة الأوروبية بعد أن حل بالمركز الـ22 في بطولة الماسترز بالبرتغال، ولكن بعد خروج باتريك ريد من «السباق إلى دبي» لعدم مشاركته في عدد كافٍ من البطولات، تمكن ستورم من التأهل والعودة للتنافس في الجولة الأوروبية، وبعد الاحتفاظ ببطاقته- بشق الأنفس- حيث أنهى الموسم في المركز الـ111 في ترتيب السباق إلى دبي، ويعد هذا الفوز الأول له منذ ما يقرب من 10 سنوات حينما حصد لقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2007.

وكان ستورم متصدراً بفارق ثلاث ضربات في الجولة الأخيرة، ولكن تمكن ماكلروي من اكتساح أول 9 حفر في نادي جليندور للجولف ليحرز مجموع 33 ضربة لليوم الثاني على التوالي ليتعادل مع ستورم، حيث استغرق الأمر 3 جولات في الحفرة 18 لفصل اللاعبين في جولة حاسمة، إذ استطاع ستورم إحراز «بار» ثلاث مرات على التوالي، بينما فقد ماكلروي تركيزه وأحرز «بوجي» في أول بطولة يشارك فيها في موسم 2017، حيث أضاع كرته عند المنطقة.