رضا سليم (دبي)

أجرت اللجنة المنظمة لسلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، قرعة كأس ماكلارين الفضية التي تنطلق يوم السبت المقبل بملاعب منتجع الحبتور للبولو والفروسية، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتدخل كأس يوليوس باير الذهبية ضمن السلسلة، والتي ستقام من 18 فبراير إلى 10 مارس المقبل، وتعد البطولة الأبرز في المنطقة، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد بطولات الأرجنتين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ويصل فيها معدل «الهانديكاب» إلى 18 «جول».

وأقيمت مراسم القرعة أمس الأول بالمقر الرئيس لمجموعة الحبتور، وحضرها محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة وممثلو الفرق السبعة المشاركة في البطولة، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى 3 فرق هي بن دري وزيدان ومهرة، فيما تضم الثانية، 4 فرق هي الإمارات وديزرت بالم والحبتور وذئاب الحبتور.

وتضم الفرق المشاركة عدداً من اللاعبين الأعلى تصنيفاً في دوري البولو العالمي، منهم النجم العالمي بابلو ماك دونو، «10 هاندكاب»، والمتوَج ثلاث مرات بلقب بطل التاج الثلاثي مع فريق لا دولفينا، ونيكولاس بييرس، الذي تقدّم تصنيفه مؤخراً إلى 10 أهداف بعد أدائه المميز في بطولة الأرجنتين المفتوحة، ولوكاس مونتفيردي (9 هانديكاب) وألفريدو كابيلا بارابوتشي (9 هانديكاب)، وجييرمو تيريرا (8 هانديكاب)، وإزكييل مارتينز فيراريو (8 هانديكاب) وغيرهم من اللاعبين الذين قدِموا مباشرة من بطولة الأرجنتين المفتوحة.

ويدشن فريقا الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وديزرت بالم افتتاح البطولة، في مواجهة قوية، خاصة أن كلا الفريقين تأهل عن جدارة للمرة الذهبي في كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقامة حالياً بنادي غنتوت بالحصول على العلامة الكاملة، وقد يتأهل الفريقان إلى نهائي أغلى الكؤوس، وفي هذه الحالة سيكون الافتتاح مكرر نهائي كأس رئيس الدولة.

وتقام المباراة الثانية للبطولة في اليوم نفسه، وتجمع بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق ذئاب الحبتور بقيادة حبتور الحبتور في مواجهة عائلية ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويشهد اليوم الثاني للبطولة مباراة واحدة في المجموعة الأولى، وتجمع بين فريقي بن دري بقيادة سعيد بن دري وزيدان بقيادة عمرو زيدان، وكلا الفريقين خرج من الدور الأول من كأس رئيس الدولة للبولو.

ومنحت القرعة الفرق المشاركة راحة يوم الاثنين على أن تستأنف بمباراتين يوم الثلاثاء المقبل، تجمع الأولى بين ديزرت بالم وفريق ذئاب الحبتور، فيما تجمع الثانية الإمارات مع الحبتور في المجموعة الثانية، وتقام مباراة واحدة يوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث يواجه فريق بن دري نظيره فريق مهرة. من جانبه، أكد محمد الحبتور أن استمرار سلسلة كأس دبي الذهبي، يؤكد نجاحها، بعدما انطلقت عام 2009، مشيراً إلى أنها تستقطب كبار الشخصيات، ووجوهاً اجتماعية، وكبار المسؤولين في الشركات من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون، حيث نمت البطولة وتوسّعت بالتزامن مع نمو مدينة دبي، وأصبحت منذ عام 2012 البطولة الوحيدة في الإمارات الحائزة ترخيصاً ومعترفاً بها من دوري البولو العالمي.

وقال «تنظم البطولة تحت راية جمعية هورلينجهام للبولو، وتخضع الكأس الذهبية للقواعد والقوانين التي تفرضها الجمعية، كما أن تأمين الحكّام يتم بإشراف دولي مشدّد من الجمعية». وأضاف «يشارك في نسخة هذا العام 7 فرق في كأس مكلارين، ويتوقع مشاركة عشرة فرق في كأس يوليوس باير الذهبية»، مشيراً إلى أن سلسلة كأس دبي الذهبية «بطولة دبي المفتوحة» في وضع الإمارات على خارطة البولو العالمية، وفي كل عام، تتحسّن البطولة أكثر فأكثر، وتستقطب عدداً من أبرز لاعبي البولو في العالم».