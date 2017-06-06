الشرطة البريطانية تكشف هوية اثنين من منفذي اعتداء لندن

لندن (وكالات)

كشفت الشرطة البريطانية، أمس، هوية اثنين من ثلاثة مسلحين نفذوا اعتداء لندن، وقالت إنهما «خرام بات» و«رشيد رضوان»، موضحة أن بات كان معروفاً لدى أجهزة الأمن إلا أنه لم يتوافر دليل على أنه كان «يخطط لهجوم». وصرح مارك راولي قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بيان، بأن بات (27 عاماً) هو مواطن بريطاني مولود في باكستان، ورضوان (30 عاماً) «ادعى أنه مغربي وليبي». وقتل 3 متشددين، سبعة أشخاص، وأصابوا نحو 50 آخرين بهجوم على جسر لندن ليل السبت، هو الثالث في بريطانيا في غضون أقل من ثلاثة أشهر.

وأمس، وبعد أن ترأست اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية، قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إن مستوى التهديد الأمني في البلاد سيبقى عند «حاد». وأعلنت اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، خصوصاً عند عدد من الجسور في وسط لندن. لكن زعيم المعارضة في بريطانيا جيريمي كوربن طالبها أمس بالاستقالة بسبب خفضها عدد الشرطيين خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى ست سنوات.

ورداً على أسئلة عما إذا كان يساند الدعوات لإقالة ماي بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها البلاد خلال ثلاثة أشهر، قال زعيم حزب العمال «بالتأكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة».

وفي هذه الأثناء، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، أمس، إن الحكومة البريطانية والسلطات المحلية تعمل عن كثب مع الشرطة لضمان تأمين الانتخابات البريطانية العامة التي تجري بعد غد، وإن خططاً قوية جرى وضعها منذ أسابيع. وقالت المتحدثة «تعمل الشرطة عن كثب مع السلطات المحلية في هذا الصدد.. جرى تطوير تلك الخطط مع مستوى التهديد (الحرج). لذا فهي خطط قوية جداً». وأضافت «الشرطة تراجع إجراءاتها الأمنية في كل مناسبة، لكننا نعمل عن كثب معهم، ومع السلطات المحلية لبعض الوقت». وتتعرض ماي لانتقادات منذ العملية الانتحارية في مانشستر في 22 مايو لخفضها 20 ألف عنصر من عديد الشرطة في البلاد عندما كانت وزيرة للداخلية (2010-2016). ودافعت ماي عن قرارها مراراً مؤكدة أنها «قامت بحماية موازنة شرطة مكافحة الإرهاب».