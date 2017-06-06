الجيش الليبي يعلن سيطرته على 80% من البلاد

طرابلس (وكالات)

أعلن الجيش الليبي سيطرته على أكثر من 80% من مساحة الأراضي الليبية الجغرافية، فيما أكدت الجزائر برمجة لقاءات أخرى بين دول جوار ليبيا الثلاث، الجزائر وتونس ومصر، لتعزيز جهود تحقيق الأمن في ليبيا. وأكدت رئاسة أركان القوات الليبية الجوية التي يقودها اللواء صقر الجروشي، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن «القوات المسلحة الليبية تسيطر على أكثر من مليون ونصف المليون كيلومتر مربع، أي أكثر من 80% من مساحة ليبيا». وكان الجيش الليبي سيطر الأسبوع الماضي على مناطق عدة في الجنوب كانت تتمركز داخلها القوات الموالية لحكومة الوفاق، وفي مقدمتها قاعدة «تمنهنت» العسكرية في سبها، وبهذا يكون قد أحكم السيطرة على كل المدن والقواعد العسكرية الرئيسة في الصحراء جنوب ليبيا.

وبهذا التقدم، أصبح الجيش يسيطر على قاعدة براك الشاطئ، وقاعدة تمنهنت الجنوبية، وقاعدة الوطية أقصى غرب ليبيا على الحدود مع تونس، وقاعدة الجفرة وسط ليبيا، وقاعدة بنينا في بنغازي، وقاعدة جمال عبدالناصر بطبرق، وقاعدة مرتوبة جنوب درنة، وقاعدة الأبرق شرق البيضاء، وقاعدة الخروبة جنوب مدينة المرج، وقاعدة الويج جنوب منطقة القطرون، وقاعدة الكفرة، بينما تسيطر قوات المجلس الرئاسي على 3 قواعد جوية هي قاعدة القرضابية في سرت، وقاعدة مصراتة، وقاعدة معيتيقة شرق طرابلس.

إلى ذلك، أعلن مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية رياض الشهيبي، مقتل ثلاثة من عناصر التنظيمات المسلحة قرب فندق النوارن بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال الشهيبي في بيان صحفي أمس، «إن قواتهم رصدت تحرك ثلاثة أشخاص تابعين للتنظيمات المسلحة، حاولوا تفخيخ مفترق فندق النوران، وتم استهدافهم بشكل مباشر بالمدفعية، وقتلهم جميعاً».