«الكردستاني» والمالكي ينسقون للتآمر على مناطق كردية

أربيل (وكالات)
قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي (البرلمان) إسلام حسين أمس: «إن حزب العمال الكردستاني ينسق مع ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، للتآمر على مناطق شنكال وخانقين وكركوك، وكذلك لإيجاد مخرج قانوني يضمن بقاءه في العراق إذا ما ازدادت الضغوطات عليه لإخراجه منه».
ونقلت (باسنيوز) عن حسين قوله: «إن حزب العمال بصدد الاتفاق مع المالكي وائتلافه لإبقاء بعض من مقراته وقواعده داخل العراق، خاصة إذا ما تزايدت ضغوطات حكومة إقليم كردستان والجهات الدولية عليه لإخراجه من المناطق الحدودية التي يوجد فيها، ومن منطقة شنكال في سنجار».
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