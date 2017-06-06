صقر الريسي: «يوم أبوظبي» حمل اسمين غاليين

روما (الاتحاد)

رفع صقر ناصر الريسي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة الشهر الكريم.

وقال: جولة روما هذا العام، جزء من المكانة العالمية المرموقة للمهرجان الذي يعد من أبرز فعاليات الفروسية في العالم حالياً، نتيجة للنجاحات التي سجلها على مر السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العاصمة الإيطالية حظيت بفعاليات دورية كل عام في هذا المهرجان الذي ينتظره عشاق الفروسية والخيول العربية الأصيلة في مختلف مدن وعواصم العالم.

وأضاف: «يوم أبوظبي» في روما، حمل اسمين غاليين للجميع، هما سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال السباقات الثلاثة التي جرت، مؤكداً أن السباقات الثلاثة تمثل أهمية كبيرة لعشاق ومتابعي الفروسية في إيطاليا والدول الأوروبية القريبة.

وقدم الريسي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعايته للمهرجان الذي منح الفرصة للدبلوماسية الإماراتية للقيام بدور مهم وتعريف شعوب العالم بالخيل العربية الأصيلة، مشيراً إلى الانطباع الجيد لدى الحكومة والشعب في إيطاليا بمثل هذه الفعاليات التي تكمل دور السفارات، وتؤكد على الدور الريادي للإمارات في مجال الفروسية عموماً، مشيراً إلى أن هذا ليس بجديد أو غريب على قيادتنا الرشيدة والحريصة على عكس الوجه الحضاري للدولة في جميع أنحاء العالم.