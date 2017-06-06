مشتريات النصـف الثاني من الجلسة تقلص خسائر الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

قلصت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خسائرها، أمس، بفعل مشتريات تمت في النصف الثاني من الجلسة على عدد من الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات «مغرية»، دفعت الكثير من المستثمرين في الأسواق المحلية إلى اقتناص فرص الاستثمار، واتخاذ قرار الشراء قبل نهاية جلسة أمس؛ نظراً لتدني مكررات ربحية في الأسواق المحلية.

وبلغت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المحلية مع نهاية جلسة أمس، نحو 721 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 528 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7936 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03%، ليغلق عند مستوى 4484 نقطة، بقيمة تعاملات سجلت 213 مليون درهم، بعدما تداول مستثمرو السوق أكثر من 182 مليون سهم، من خلال إبرام 1810 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 13 سهماً، فيما ظلت أسعار 8 أسهم عند إغلاقها السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على تراجع بلغت نسبته 0.72% عند مستوى 3317 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على 446 مليون سهم، بقيمة 508 ملايين درهم، من خلال تنفيذ 6126 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفعت منها 6 أسهم، وتراجعت أسعار 26 سهماً، فيما ظلت أسعار سهمين عند الإغلاق السابق. وقال أسامة العشرى، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إن الأسعار المغرية باتت عامل جذب لدخول المستثمرين إلى أسواق المال المحلية، منوهاً بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية أصبح من الأسواق الأكثر جاذبية خليجياً وعربياً بعد أن وصلت مكررات الربحية للعديد من الأوراق المدرجة به إلى 10 مرات، وهو يعتبر مستوى جذاباً قليل المخاطر.

من جانبه، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن مؤشرات الأسواق المالية المحلية نجحت خلال جلسة تعاملات أمس في تقليص خسائرها الصباحية من خلال مشتريات تمت على عدد من الأسهم المنتقاة، لافتاً إلى أن سهمي «جي إف إتش» و«هيتس تيليكوم» استحوذا أمس على أكثر من 23% من تداولات سوق دبي المالي بقيمة بلغت 119 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دنة غاز» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً 49.1 مليون درهم، بكمية تداول تجاوزت الـ 106 ملايين سهم، لينهي السهم الجلسة رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق عند مستوى 0.47 درهم.

وجاء سهم «أبوظبي التجاري» في المركز الثاني بقائمة الأسهم النشطة في سوق أبوظبي من حيث القيمة، محققاً 43.7 مليون درهم لينهي الجلسة مرتفعاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق، عند مستوى 7.35 درهم، فيما جاء سهم «إشراق العقارية» تالياً من حيث الكمية، مسجلاً 27.9 مليون سهم، ليغلق عند مستوى 1.07 درهم دون تغيير سعري عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «هيتس تيليكوم» مقدمة الأسهم النشطة خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً 39.3 مليون سهم، بقيمة 22.3 مليون درهم، لينهي السهم الجلسة متراجعاً 2.56% عند مستوى 0.571 درهم، فيما جاء سهم «جي إف إتش» في صدارة الأسهم النشطة بالسوق من حيث القيمة، محققاً تداولات بـ 68.4 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 30.2 مليون سهم ليغلق السهم الجلسة عند مستوى 2.25 درهم، خاسراً 11 فلساً عن الإغلاق السابق.