«روتانا» تحتفي بإنجازات موظفيها وفنادقها في مؤتمرها السنوي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت روتانا، مؤخراً، مؤتمرها السنوي الذي يُعقد في كل عام للاحتفاء بإنجازات الموظفين ومشاركة التقدم الذي أحرزته الشركة نحو تحقيق الأهداف التنظيمية الرئيسة.

وترأس مؤتمر روتانا السنوي 2017 ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا الفندقية.

وشهد هذا الحدث، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، حضور كبار المديرين التنفيذيين والمديرين العامين لفنادق روتانا من أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في فندق جزيرة ياس روتانا لتبادل تقارير الأداء وتحديد توجهات السوق والتوقعات المالية، فضلاً عن تقديم آخر التطورات حول أنشطة الشركة واستراتيجيات الأعمال، بهدف إطلاع الموظفين في روتانا على التوجهات المستقبلية والمشاريع التطويرية الرئيسة للمجموعة.

ومُنحت الجوائز ضمن فئات مختلفة، تقديراً للفنادق وفرق العمل والأفراد على أدائهم الاستثنائي والتزامهم بالتميز خلال العام الماضي. وكان من بين الفائزين على مستوى الفنادق كل من منتجع صلالة روتانا الذي فاز بجائزة «فندق العام»، وسنترو الشارقة الذي فاز بجائزة «أفضل أداء فندقي على موقع روتانا الإلكتروني»، والعين روتانا الذي فاز بـ «جائزة روتانا إيرث» وذلك لمساهمته في تعزيز الاستدامة المجتمعية والبيئية، وسنترو كابيتال الذي فاز بجائزة «افتتاح العام»، والبوليفارد أرجان من روتانا الذي فاز بجائزة «أفضل فندق ناجح لهذا العام».

وكان من بين الفائزين الآخرين أيضاً منتجع وسبا الفجيرة روتانا ضمن فئة «جائزة رئيس مجلس الإدارة»، وذلك لمحافظته على أعلى نسبة من الموظفين المواطنين بين جميع فنادق روتانا.

أما في الجوائز الفردية، فقد حصلت أورسولا شدياق، المدير العام لفندق كين بلازا أرجان من روتانا، على «جائزة الرئيس»، وفازت أولريكي أندورف، المدير العام لفندق برجمان أرجان من روتانا، بجائزة «مدير السنة» تقديراً لجهودها في قيادة الفندق وتحقيق أداء استثنائي يتجاوز المعايير الرئيسية المُستهدفة. وكما هو الحال في كل عام، كانت جوائز «أبطال خدمات الضيوف للعام»، التي تهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات التي حققها موظفو خدمات الضيوف، عبر محفظة المجموعة، هي الأكثر تميزاً خلال الحفل.

وقال النويس: «باعتبارهم واجهة علامتنا الفندقية، يؤدي متخصصو خدمات الضيوف دوراً رئيساً في بلورة تصورات العملاء لجودة الخدمة في فنادقنا والارتقاء بمستوى الرضا العام. ولا يتلقّى موظفو خدمات الضيوف غالباً تقديراً على القيمة التي يجلبونها إلى الشركة أو على مساهمتهم في بناء ولاء العملاء على المدى الطويل، لهذا السبب نسعى جاهدين في روتانا، منذ انطلاق الشركة، إلى أن نمنحهم المكانة المناسبة لهم في الشركة، ونحتفي بهم بصفتهم أهم عناصر النجاح لدينا».

وأضاف: «تعبّر جوائز (أبطال خدمات الضيوف للعام) عن التزامنا بتقدير ومكافأة إنجازات موظفي خدمات العملاء عبر جميع فنادقنا، وأهنئ جميع الفائزين هذا العام وأشكرهم على تفانيهم في العمل».