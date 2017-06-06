«إنسولير الإمارات» تسجل حضوراً قوياً في «إنترسولير أوروبا»

دبي (الاتحاد)

تلقت «‬إنسولير ‬الإمارات» التي تقدم تكنولوجيا «كروماتيكس» الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الألواح الشمسية الملونة، ‬كماً ‬من ‬الاستفسارات ‬المتعلقة ‬بتقنيات ‬الألواح ‬الشمسية ‬الملونة ‬المستدامة ‬التي ‬تمتاز ‬بفاعلية ‬إنتاج ‬الطاقة، من مستشارين ‬ومهندسين ‬معماريين ‬ومصنعي ‬الوحدات ‬الضوئية ‬ورجال ‬أعمال ‬خلال ‬مشاركتها ‬في ‬معرض «‬انترسولير‭ ‬أوروبا»‬،‭ ‬للطاقة ‬الشمسية، حسب بيان أمس.

وعقد المعرض خلال ‬الفترة ‬من ‬31 ‬مايو ‬إلى ‬2 ‬يونيو ‬2017 ‬بمدينة ‬ميونيخ ‬الألمانية. ‬وتتوقع ‬الشركة ‬أن ‬يسهم ‬ذلك ‬في ‬تعزيز ‬الطلب ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الألواح ‬الزجاجية ‬المدعّمة ‬بالخلايا ‬الكهروضوئية ‬المستخدمة ‬في ‬بناء ‬الأسطح ‬والواجهات ‬الضوئية ‬المدمجة ‬في ‬المباني ‬في ‬جميع ‬أنحاء ‬العالم،

وشارك ‬في ‬هذا ‬المعرض ‬أكثر ‬من ‬1200 ‬عارض، ‬كما ‬استقطب ‬ما ‬يزيد ‬على ‬40 ‬ألف ‬زائر ‬من ‬رجال ‬الأعمال ‬والمهتمين ‬بهذا ‬القطاع.‭ ‬وكان ‬جناح «‬إنسولير ‬الإمارات» ‬واحداً ‬من ‬أكثر ‬الأجنحة ‬ زيارةً ‬خلال ‬المعرض، ‬كما ‬يتم ‬اعتماد تكنولوجيا «‬كروماتيكس» ‬حالياً ‬حول ‬العالم ‬كمرجع ‬للجمال ‬والكفاءة ‬العالية ‬والمتانة ‬في ‬الأبنية ‬المزودة‭ ‬بالوحدات الضوئية.

وتأتي مشاركة «إنسولير الإمارات» في هذا الحدث في ظل ازدهار سوق الخلايا الضوئية حول العالم. ووفق أحدث الأبحاث التي أجراها خبراء متخصصون في هذه الصناعة، يتوقع أن ينمو الطلب على الخلايا الكهروضوئية ليصل إلى ما يقرب من 392 جيجاواط هذا العام، ما يعني مضاعفة السوق العالمي للطاقة الكهروضوئية منذ عام 2014. وعلى الصعيد العالمي، تم إنتاج نحو 306 جيجاواط من الطاقة الشمسية في 2016، بارتفاع قدره 50 جيجاواط منذ عام 2010، علماً بأنه كان شبه منعدم في مطلع الألفية.

وقال رفيق حنبلي، الشريك الإداري في إنسولير الإمارات: ‬«تحقق ‬الشركة ‬تقدماً ‬كبيراً ‬في ‬أوروبا ‬وعبر ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي. ‬وبفضل ‬الخبرة ‬التي ‬تتمتع ‬بها، ‬من ‬الممكن ‬أن ‬يكتسي ‬كل ‬بيت ‬ومبنى ‬حلة ‬أنيقة ‬من ‬ألواح ‬الطاقة ‬الشمسية، ‬والإسهام ‬في ‬حماية ‬كوكب ‬الأرض»‬.