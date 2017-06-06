معرض مواد البناء وأدوات التشييد يختتم أعماله في دبي

دبي (الاتحاد)

كشف منظمو معرض مواد البناء وأدوات التشييد «هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2017» عن نجاح الأجنحة المشاركة من الصين والهند وتايوان في إبرام اتفاقيات وصفقات ناجحة تعزز من قطاع الإنشاء في المنطقة، حسب بيان أمس.

وحظي المعرض التجاري، الذي اختتم أعماله مؤخراً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بإقبال من الزائرين المتخصصين والعاملين في سوق البناء والتشييد.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: «إن الاهتمام يتزايد من قبل الأفراد والتجار والشارين الجادين القادمين من منطقة الخليج، بالإضافة إلى الشركات المحلية من المهتمين بسوق الإنشاءات في الشرق الأوسط، وهو ما حدث لمعرض سوق المعدات والأدوات الذي جذب الشارين الجادين».

وأضاف باولس أن الأبحاث العالمية أشارت إلى القيمة الحالية لسوق الأدوات والماكينات في الإمارات والتي تُقدر بأكثر من 10 مليارات درهم.

واعتبر أن «هاردوير آند تولز الشرق الأوسط» يمثل منصة إطلاق جذابة للعارضين من الصين والهند وتايوان ومن المناطق الأخرى، والتفاعل مع قطاع عريض من التجار وصانعي القرار في الشرق الأوسط.

وشهد المعرض مشاركة متميزة من الشركات الصينية في ظل تنامي مكانة الصين كواحدة من أهم المصدرين للأدوات والمعدات.

وتوافد آلاف التجار من المنطقة على المعرض، وشهد الجناح الصيني زيارة العديد من الزوار من المهتمين بالمنتجات صينية الصنع. ومن بين أهم العارضين الصينيين في المعرض شركة فوجان يونج دونج تولز التي تقدم أطقم الأدوات اليدوية بأحجام مختلفة، وشركة شنزن أى جي إل بلاستكس، وشركة زانجيانج فنجز التي تقدم إطارات النوافذ، وشركة زونجشان فيدا كاستر التي تقدم تشكيلة عجلات الكراسي الصغيرة.