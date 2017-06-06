«ديوا» تحصل على أدنى سعر للمرحلة الرابعة من «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)
حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على أدنى سعر عالمي لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بلغ 9.45 سنت أميركي للكيلووات ساعة، وذلك بعد فتح المظاريف أمس في مقر الهيئة الرئيس، حيث تقدمت 4 تحالفات عالمية بعروضها لهذه المرحلة.
وتعمل الهيئة على بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم بنظام المنتج المستقل، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستدخل المرحلة الأولى بقدرة 200 ميجاوات التشغيل الفعلي بحلول أبريل 2021، للوصول إلى 1000 ميجاوات بهذه التقنية بحلول عام 2030.
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وتلقت الهيئة 30 خطاباً من كبريات شركات التطوير العالمية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية المركزة للمشاركة في 27 أكتوبر 2016، فيما تسلمت 7 ملفات تأهيل لشركات وتحالفات عالمية في 5 ديسمبر 2016، وتم ترسية العطاء على المؤهلين منهم في الـ15 من يناير 2017.
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وأضاف «يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل(IPP) ، حيث سيتم توليد 1000 ميجاوات بحلول 2020، و5000 ميجاوات بحلول 2030 ، وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميجاوات في 2013، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء في مارس 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات في عام 2020، وتنتهي المرحلة الرابعة من المشروع، البالغة قدرتها 200 ميجاوات، بحلول 2021».