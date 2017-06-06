«ديوا» تحصل على أدنى سعر للمرحلة الرابعة من «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على أدنى سعر عالمي لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بلغ 9.45 سنت أميركي للكيلووات ساعة، وذلك بعد فتح المظاريف أمس في مقر الهيئة الرئيس، حيث تقدمت 4 تحالفات عالمية بعروضها لهذه المرحلة.

وتعمل الهيئة على بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (‏CSP) ‬في ‬العالم ‬بنظام ‬المنتج ‬المستقل، ‬في ‬مجمع ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬للطاقة ‬الشمسية، ‬حيث ‬ستدخل ‬المرحلة ‬الأولى ‬بقدرة ‬200 ‬ميجاوات ‬التشغيل ‬الفعلي ‬بحلول ‬أبريل ‬2021، ‬للوصول ‬إلى ‬1000 ‬ميجاوات ‬بهذه ‬التقنية ‬بحلول ‬عام ‬2030.

وكانت الهيئة قد دعت الشركات المختصة في 4 أكتوبر 2016 للتقدم إلى المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات.

وتلقت الهيئة 30 خطاباً من كبريات شركات التطوير العالمية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية المركزة للمشاركة في 27 أكتوبر 2016، فيما تسلمت 7 ملفات تأهيل لشركات وتحالفات عالمية في 5 ديسمبر 2016، وتم ترسية العطاء على المؤهلين منهم في الـ15 من يناير 2017.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي إنجازاتنا تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لتوفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وقد ساهم اهتمام دولة الإمارات بإنتاج الطاقة المتجددة في تراجع تكلفتها عالمياً، وانخفاض أسعار مناقصات مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا والشرق الأوسط».

وأضاف «يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل‏‭(‬IPP‭) ‬، ‬حيث ‬سيتم ‬توليد ‬1000 ‬ميجاوات ‬بحلول ‬2020، ‬و5000 ‬ميجاوات ‬بحلول ‬2030 ‬، ‬وبدأت ‬المرحلة ‬الأولى ‬من ‬المشروع ‬بقدرة ‬13 ‬ميجاوات ‬في ‬2013، ‬وتم ‬افتتاح ‬المرحلة ‬الثانية لإنتاج ‬200 ‬ميجاوات ‬من ‬الكهرباء ‬في ‬مارس ‬2017، ‬على ‬أن ‬يتم ‬تشغيل ‬المرحلة ‬الثالثة ‬بقدرة ‬800 ‬ميجاوات ‬في ‬عام ‬2020، ‬وتنتهي ‬المرحلة ‬الرابعة ‬من ‬المشروع، ‬البالغة ‬قدرتها ‬200 ‬ميجاوات، ‬بحلول ‬2021»‬.