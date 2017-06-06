«الزعيم» يترقب قرعة ربع نهائي أبطال آسيا اليوم

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، صوب فندق جي دبليو ماريوت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، التي تحتضن قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2016- 2017، بعد ختام مباريات إياب دور الستة عشر، والتي تأهل بنهايتها ثمانية فرق إلى ربع النهائي ممثلة في العين «الإمارات»، الهلال وأهلي جدة «السعودية»، بيروزي «إيران»، جوانزو إيفرجراند وشنغهاي «الصين»، كاواساكي فرونتال وأوراوا ريدز «اليابان»، ويسبق قرعة دوري الأبطال إجراء قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017، والتي تشهد بدورها مشاركة 7 فرق، أبرزها القوة الجوية العراقي والوحدة السوري.

ويترقب جمهور العين «الممثل الوحيد» لكرة الإمارات من أصل 4 مشاركين، تحديد منافس «الزعيم» في ربع النهائي، من بين الثلاثي الهلال وأهلي جدة، وبيروزي، وكان العين حصد أكبر انتصار في دور الستة عشر، بفوزه على ضيفه استقلال طهران 6-1، معوضاً خسارته بهدف في مباراة الذهاب، حيث يستعد العين لخوض ربع النهائي السادس، بالشكل الجديد للبطولة، بعد أعوام 2004، 2005، 2006، 2014، 2016، بعد أن شهدت مشاركته الأولى في 2003، تأهلاً مباشراً إلى نصف النهائي.

وتخطى «الزعيم» خلال مشاركاته السابقة حاجز الدور ربع النهائي، في ثلاث مناسبات، بداية بـ «نسخة 2005» على حساب منافس باس همدان الإيراني بالتعادل 1-1 في العين و3-3 خارج قواعد، ليختم مشواره بالحصول على المركز الثاني، وفي الثانية 2014 تخطى العين في ربع النهائي منافسه اتحاد جدة السعودي بالفوز 2-0 على ملعبه، و3-1 خارج قواعده، قبل خروجه أمام الهلال السعودي في نصف النهائي، وجاء العبور الثالث للدور ذاته في نسخة الموسم الماضي 2016 على حساب الجيش القطري، بالفوز 3-1 في العين، والتعادل الإيجابي 2-2 في الدوحة، قبل أن ينهي مشواره بالحصول على المركز الثاني.

واقتصر الوجود في ربع النهائي للنسخة الحالية، على ممثلي خمس دول على مستوى شرق وغرب القارة، في الوقت الذي غابت فيه أندية كوريا الجنوبية، عن مشهد دور الثمانية للمرة الأولى، منذ 2008، بخروج جيجيو يونايتد أمام منافسه أوراوا ريدز في الأوقات الإضافية، وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي أيام 21 و22 و23 أغسطس، والإياب 11 و12 و13 سبتمبر، على أن تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي أيام 25 و26 و27 سبتمبر والإياب أيام 16 و17 و18 أكتوبر، في حين تقام مباراة ذهاب الدور النهائي في 18 نوفمبر، على أن يسدل الستار بإقامة إياب النهائي يوم 25 نوفمبر 2017 على ملعب المتأهل من شرق القارة.

وتملك ثلاثة أندية فقط، من أندية الدور ربع النهائي للنسخة الحالية للبطولة 2017، ألقاباً سابقة، في سجل البطولة بشكلها الجديد، بداية بالعين حامل لقب 2003، وجوانزو الصيني الحائز على البطولة مرتين في نسختي 2013، 2015، بجانب أوراوا ريدز الياباني المتوج باللقب في 2007، في الوقت الذي تبحث فيه الأندية الخمس الأخرى عن لقبها الأول، بقيادة الأهلي والهلال السعوديين واللذين حصدا «الوصافة» مرة في مشوار كل فريق، بداية بالأهلي في نسخة 2012 والهلال في 2014.

ويشهد الدور ربع النهائي لأبطال آسيا في الموسم الحالي، الوجود الأول لنادي بيروزي الذي حقق أفضل نتائجه في النسخة الحالية، والتي تعد السادسة في سجل مشاركاته، بالتأهل إلى ربع النهائي على حساب لخويا القطري، في المقابل فشل كاواساكي فرونتال الياباني في تخطي حاجز ربع النهائي في مشاركتين سابقتين عامي 2007 و2009، بدوره حجز شنغهاي الصيني مقعده في ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، خلال ظهوره الثاني في البطولة.