ناقضة الغزل.. حمقاء مختلة العقل

محمد أحمد (القاهرة)
ناقضة الغزل، ريطة بنت عمرو بن سعد، لم يرد اسمها صراحة في القرآن الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها مثالاً وعظة، فقد كانت امرأة حمقاء معروفة في مكة، سميت جعرانة لحماقتها، يقال إن فيها وسوسة، قال ابن عاشور كانت معروفة عند المخاطبين، بوصفها ولم يكن لها نظير في فعلها ذلك، وذكر أنها خرقاء مختلة العقل، كانت تغزل هي وجواريها، اتخذت مغزلا، وكن يغزلن من الصباح، حتى إذا كان المساء وأتقن الغزل أمرتهن فنقض غزلها، فكان هذا دأبها لا تكف عن الغَزل، ولا تبقي ما غزلت.
ورد ذكرها في قوله تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)، «سورة النحل: الآية 92».
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ضرب الله مثلاً للذين ينقضون العهد والأيمان، ولا يوفون بها، بهذه المرأة القرشية الحمقاء، قال الإمام الشعراوي، الآية ذكرت المرأة في هذا العمل لأنه خاص بالنساء في هذا الوقت دون الرجال، فكانت المرأة تمارس في بيتها هذه الصناعة البسيطة وتكوِّن منها أثاث بيتها من فرش وملابس، وهذا العمل يحتاج إلى جهد ووقت في الغزل، ويحتاج إلى أكثر منه في نقضه وفكِّه، فهذه عملية شاقة، وربما أمرت الجواري بفك الغزل والنسيج أيضاً، لذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش.
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فبهذا المثل المشاهد يحذرنا الحق تبارك وتعالى من إخلاف العهد ونقضه، لأنه سبحانه يريد أن يصون مصالح الخلق، لأنها قائمة على التعاقد والتعاهد والأيمان التي تبرم بينهم، فمن خان العهد أو نقض الأيمان لا يوثق فيه، ويسقطه المجتمع من نظره ويعزله عن حركة التعامل التي تقوم على الثقة المتبادلة بين الناس.