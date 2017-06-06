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نبغ في الرياضيات والأدب والتاريخ

أولغ بيك.. الأمير العالم الموسوعي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

أحمد مراد (القاهرة)

هو محمد طور غاي بن شاه رخ تيمور كوركان السمرقندي، الملقب بـ «أولغ بيك»، كان أميراً وملكاً وعالماً موسوعياً في علوم الفلك والرياضيات والهندسة الفضائية.

ولد أولغ بيك في مدينة السلطانية ببلاد ما وراء النهر عام «796 هـ - 1394 م»، وهو الابن الأكبر للملك معين الدين شاه رخ التيموري، وحفيد الملك تيمورلينك مؤسس الدولة التيمورية‫، وقد توج أبوه ملكاً عام 1409م، وجعل من مدينة ‬هرات‫ ‬بأفغانستان‫ الآن عاصمة له.‬

عاش أولغ بيك في قصر الحكم في عز ودلال، وبدأت علامات الذكاء والنبوغ والحكمة واضحة عليه في سن مبكرة، وعينه أبوه والياً على سمرقند ‫وهو ابن ست عشرة سنة، ولم يكن مهتماً ‬بالسياسة‫، ولكن اهتم بالعلم اهتماماً بالغاً. ‬

وخلال ولايته على سمرقند تحولت المدينة إلى عاصمة‫ للعلم ‬والثقافة‫، وبنى فيها مدرسة عالمية، وجمع فيها جهابذة الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الشرعية واللغوية والتجريبية، واسند إدارة المدرسة إلى أستاذه النابغة قاضي زادة.‬

أسس أولغ بيك بمساعدة عمالقة العلوم التجريبية في العالم الإسلامي مرصدا زوده بالأدوات الكثيرة والآلات الدقيقة للرصد، فصار العلماء يأتون من جميع بقاع العالم لتلقي تدريبهم فيه، كما قام مشاهير علم الفلك بإجراء أرصاد كثيرة لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها العلماء الأوائل. وتفنن أولغ بيك في الرصد الفلكي، فصارت أعماله من أهم المصادر التي يستند إليها الباحث في ميدان علم الفلك، كما أدخل بعض التحسينات على جداول الجيب والظل. ... المزيد
     
 

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