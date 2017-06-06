أولغ بيك.. الأمير العالم الموسوعي

أحمد مراد (القاهرة)
هو محمد طور غاي بن شاه رخ تيمور كوركان السمرقندي، الملقب بـ «أولغ بيك»، كان أميراً وملكاً وعالماً موسوعياً في علوم الفلك والرياضيات والهندسة الفضائية.
ولد أولغ بيك في مدينة السلطانية ببلاد ما وراء النهر عام «796 هـ - 1394 م»، وهو الابن الأكبر للملك معين الدين شاه رخ التيموري، وحفيد الملك تيمورلينك مؤسس الدولة التيمورية، وقد توج أبوه ملكاً عام 1409م، وجعل من مدينة هرات بأفغانستان الآن عاصمة له.
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وخلال ولايته على سمرقند تحولت المدينة إلى عاصمة للعلم والثقافة، وبنى فيها مدرسة عالمية، وجمع فيها جهابذة الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الشرعية واللغوية والتجريبية، واسند إدارة المدرسة إلى أستاذه النابغة قاضي زادة.
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