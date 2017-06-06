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التحلي به من تعالم الدين الإسلامي

«التسامح».. الطريق إلى الحياة السعيدة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

أحمد السعداوي (أبوظبي)

التسامح قيمة عظيمة أمرنا بها ديننا الحنيف لما فيه من منافع للفرد والمجتمع، وهو ما اجتمعت عليه آراء الكثيرين من خلال خبراتهم الحياتية والمواقف التي مروا بها.

وبحلول شهر رمضان المبارك تعلو قيمة التسامح، ويتنافس المسلمون في بقاع العالم في حصد جزيل الأجر والثواب من وراء التحلي بالتسامح الذي يعتبر من السلوكيات الإيجابية التي تكتسب بالتعود والتدريب، مع التأكيد على أن تعريف التسامح هو القدرة على غفران خطأ الآخرين أو أي أفعال سلبية قد يكونون ارتكبوها تجاهنا، وهذا مبدأ إنساني حميد، معاكس تماماً للضغينة والحقد، وهذه السمات السلوكية أو تلك تعد جزءاً من تربية الأشخاص وثقافاتهم.

نسيان الماضي

ويقول أحمد عتيق المحيربي، مدير العلاقات الحكومية بشركة أدنوك: «إن التسامح أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية والتسامح في دين الإسلام يعني نسيان الماضي المؤلم بكامل إرادتنا، والتخلي عن رغبة إيذاء الآخرين، وهو رغبة قوية لمعرفة صفات ومزايا الناس بدلاً من أن نحكم عليهم». ولفت إلى أن الإنسان يعود نفسه على التسامح، حين يدرك المعنى الحقيقي لقيمة الصبر في ديننا الإسلامي، ويعود نفسه على التسامح من خلال الاقتداء بسنة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، النموذج الأسمى والأسوة الطيبة والقدوة الحسنة في التسامح. وذكر أن الشخصية المتسامحة لها سمات إيجابية نكتسبها من خلال تعويد الإنسان نفسه على الأسلوب الحسن في التعامل مع الناس، التربية الصحيحة منذ الصغر، اليقين بأن التسامح من سمات المؤمن القوي والعفو عند المقدرة، اعتبار التسامح من الصفات النبيلة، والعمل على نشر المحبة بين الناس، وتعزيز أواصر التعاون بين المجتمعات.

وبذكر بعض المواقف التي تسامح فيها عن خطأ ما في حقه يقول: «تعرضت لأحد المواقف المؤلمة أثرت على نفسي كثيراً؛ لأنه جاء من أقرب الناس إلي، ولكن أنا أثبت حقي في الموضوع، وبعد تفكير بعمق في الموضوع اقتنعت بأن التسامح هو مفتاح السعادة وراحة البال، حيث قمت بكامل إرادتي بالتسامح». ... المزيد
     
 

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