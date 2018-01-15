«رائحة حرب».. نص جريء يدين صناعة الموت

ساسي جبيل (تونس)

ضمن عروض المسابقة الرسمية للدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي، قدّمت الفرقة الوطنيّة للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح العراقي آخر أعمال المخرج العراقي «عماد محمّد» على خشبة المسرح البلدي بالعاصمة.

العمل من تأليف الكاتب العراقي مثال غازي بمشاركة الكاتب التونسي يوسف البحري، مأخوذة عن رواية «التبس الأمر على اللّقلق» للفلسطيني أكرم مسلم، ويعتمد على ثلاث شخصيّات محوريّة (رجلان وامرأة)، وتجمع المسرحيّين عزيز خيّون وعواطف نعيم ويحيى إبراهيم.

تفتتح المسرحيّة بطلقات مدوّية للرصاص ويبدأ العرض، ثم تظهر شاشة كبيرة تعرض صوراً للقابعين وراءها، ويظهر الجدّ (عزيز خيّون) وعلى يساره زوجته (عواطف نعيم) وعلى يمينه حفيده (يحيى إبراهيم)، ويخترق الآذان أسماعهم فيذهبون لصلاة الجماعة.

يجسّد الممثّل عزيز خيّون شخصيّة رجل الحرب السابق، ويبرز بملابس جنرال عسكري مسنّ لم يفارق دوره العسكري وحدّة طباعه العسكريّة، ولا ينظر للحرب على أنّها دمار وويلات، بل يسخر من الخائفين منها، فيما يؤدّي حفيده دور الشابّ الذي فقد والده جرّاء الحرب، ويتجلّى من خلال أدائه دور الشاب الذي يمثّل شريحة واسعة من جيل الشباب العراقي والعربي، الذي يحاول تجاوز ذكريات الحرب الأليمة، ويبحث عن النقاط المضيئة في عمره رغم ولادته من رحم الحرب.