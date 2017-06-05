رحيل الكاتب الإسباني خوان خوان غيوتيسولو

محمد نجيم (الرباط)

توفي صباح يوم أمس الأحد بمدينة مراكش الكاتب الإسباني الشهير خوان خوان غيوتيسولو (86 سنة) في بيته الذي يعيش فيه بمدينة مراكش منذ سنوات طويلة. وكان الراحل، الذي ولد بمدينة برشلونة سنة 1931، من أشهر الكُتاّب الإسبان الذين اختاروا العيش في المغرب، وكان له الدور الأكبر في تصنيف ساحة جامع الفنا تراثاً إنسانياً من طرف منظمة اليونسكو، كما كان صديقاً مقرباً من كبار الكتاب في المغرب، ومن أشد المدافعين عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية، ومدافعاً عن القضية الفلسطينية.

ولـ"خوان غيوتيسولو" أو (عمي خوان) كما ينادونه في مراكش، الكثير من المؤلفات القيمة نذكر منها:"إسبانيا في مواجهة التاريخ"، الذي ترجم إلى العربية وإلى عدد آخر من اللغات، كما كان يكتب بصفة دائمة في أشهر الصحف الإسبانية مدافعاً عن القضايا العربية والإنسانية، إضافة إلى أعماله الروائية والشعرية الكثيرة، والتي ترجمت إلى عدد من اللغات من ضمنها العربية. وفاز بعدد من الجوائز الأدبية الرفيعة من بينها جائزة "سرفانتيس" للآداب، التي تعتبر أرفع جائزة تمنحها إسبانيا وجائزة "الدون كيخوته دي لا مانتشا العالمية للإبداع" وجائزة "أوروباليا" وجوائز أخرى كثيرة.