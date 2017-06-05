الشرطة الفلبينية: منفذ هجوم مانيلا مقامر مديون وليس إرهابياً

مانيلا (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الفلبينية أمس، أن منفذ الهجوم الذي أسفر عن سقوط 37 قتيلًا اختناقاً في كازينو مانيلا، هو فلبيني يعاني من ديون كبيرة بسبب القمار وليس إرهابياً. وأوضح قائد شرطة مانيلا اوسكار البايالدي أن التعرف على المهاجم الذي يدعى جيسي كارلوس (43 عاماً) وهو كاثوليكي يثبت زيف تبني «داعش» للهجوم.

وقال البايالدي في مؤتمر صحفي حضرته زوجة كارلوس وأهله «نكرر أنه لم يكن عملاً إرهابياً، بل حادث نجم عن تحرك رجل واحد بمفرده».

وكان كارلوس وهو أب لثلاثة أولاد ممنوعاً من دخول كل مراكز القمار في المدينة منذ أبريل الماضي بطلب من عائلته.

وتابع قائد الشرطة أن كارلوس كان «يرزح تحت ديون كبيرة بسبب إدمانه على القمار وكان هذا سبب خلاف مع زوجته ووالديه».