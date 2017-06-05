مصر: السجن لـ 23 «إخوانيا»

القاهرة (رويترز)

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس 23 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن لفترات مختلفة بعد إدانتهم في قضية عنف.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت حضوريا ثلاثة متهمين بالسجن عشر سنوات لكل منهم ومتهما واحداً بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه (277 دولاراً) وثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وحدثين بالسجن ستة أشهر لكل منهما وحدثين بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهما. وأضاف أن المحكمة عاقبت غيابيا خمسة متهمين بالسجن المؤبد وستة بالسجن 15 سنة وحدثاً بالسجن ثلاث سنوات.

وقال المصدر، إن من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد العضو القيادي في الجماعة محمد كمال الذي قالت الشرطة إنه قتل في تبادل لإطلاق النار معها في أكتوبر. وأضاف أن السبب في الحكم عليه عدم تلقي المحكمة إخطاراً رسمياً بوفاته. وتسقط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

وقال قاض سابق لـ«رويترز»، إن من حق أسرة كمال التقدم بالتماس لإسقاط الحكم عن اسمه. وقال المصدر، إن المحكمة عاقبت ستة متهمين بغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، كما أمرت بتسليم حدثين إلى من له الولاية على كل منهما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 31 متهما في القضية للمحاكمة قال مصدر، إن من بينها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم».

وأضاف المصدر أن التهم شملت أيضاً «إثارة الفوضى وتلقي دعم بالمال والسلاح من مؤيدين للجماعة والتواصل مع قياداتها الهاربة في الخارج عن طريق الإنترنت وإعداد متفجرات وأسلحة لتنفيذ مخططهم في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير والتخطيط لاستهداف شخصيات عامة وضباط في الجيش والشرطة».