إجراءات أمنية مشددة في حفل خيري بمانشستر

مانشستر (رويترز)

أقيم حفل خيري لصالح ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية الشهر الماضي على الرغم من الهجمات التي وقعت في لندن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال سكوتر براون وكيل أعمال المغنية أريانا جراندي، إن حفل «وان لاف مانشستر»، لن «يستمر فحسب، وإنما سنفعل ذلك لغرض أسمى، وسيجمع الحفل أموالا لمن تأثروا بالتفجير الذي وقع في 22 مايو في قاعة مانشستر أرينا في نهاية حفل لجراندي»، وقالت الشرطة، إنه سيتم تطبيق عمليات تفتيش إضافية. وخصصت أكثر من 14 ألف تذكرة من بين ما يقرب من نحو 50 ألف تذكرة خاصة بالحفل لمنحها مجاناً للمتفجرين الذين حضروا الحفل الأصلي.