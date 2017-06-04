وفاة طفلتين مواطنتين اختناقاً داخل مركبة والدهما بعجمان

أحمد مرسي (الشارقة)

توفيت شقيقتان مواطنتان، (عامان وأربعة أعوام) اختناقاً داخل سيارة كانت تصطف في منزل بعجمان.

وتلقت القيادة العامة للشرطة في عجمان بلاغاً بالواقعة أمس، حيث تبين وفاة الطفلتين (م.

ع.ب 4 سنوات، ح.ع.ب عامان)، داخل سيارة والدهما الموجودة بالمنزل حيث كان والدهما في المسجد للصلاة، ومن المتوقع أن يكونا قد دخلا السيارة ولم يتمكنا من الخروج منها وتعرضا لحالة الاختناق.

وتم نقل الطفلتين لمستشفى خليفة بالإمارة حيث ثبتت الوفاة، وبعد الإجراءات القانونية المتبعة صدر إذن تسليم الطفلتين لذويهم، وتمت الصلاة عليهما بعد صلاة العشاء بمسجد الشيخ زايد بالإمارة أمس، وأحالت القيادة ملف الواقعة لمركز الشرطة المختص للتحقيق فيها.

أكد العقيد علي جبر مدير المراكز في القيادة العامة لشرطة عجمان، الواقعة، مطالباً الأهالي بتوخي الحيطة والحذر فيما يتعلق بمركباتهم وعدم تركها للعبث بيد الأطفال، لكي لا يكونوا عرضة للأخطار.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة عجمان كانت قد أصدرت العديد من التنبيهات والتحذيرات لأولياء الأمور بعد ترك أبنائهم بمفردهم داخل المركبات والتوجه لأي مكان، وكذلك بعدم ترك المركبات مفتوحة في المنازل وبالتالي إمكانية أن تكون مصدر عبث للأطفال، وبالتالي عدم التمكن من الخروج منها وسط غفلة من الأهل.