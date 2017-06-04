وفاة طفلتين مواطنتين اختناقاً داخل مركبة والدهما بعجمان

أحمد مرسي (الشارقة)
توفيت شقيقتان مواطنتان، (عامان وأربعة أعوام) اختناقاً داخل سيارة كانت تصطف في منزل بعجمان.
وتلقت القيادة العامة للشرطة في عجمان بلاغاً بالواقعة أمس، حيث تبين وفاة الطفلتين (م.
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وتم نقل الطفلتين لمستشفى خليفة بالإمارة حيث ثبتت الوفاة، وبعد الإجراءات القانونية المتبعة صدر إذن تسليم الطفلتين لذويهم، وتمت الصلاة عليهما بعد صلاة العشاء بمسجد الشيخ زايد بالإمارة أمس، وأحالت القيادة ملف الواقعة لمركز الشرطة المختص للتحقيق فيها.
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يذكر أن القيادة العامة لشرطة عجمان كانت قد أصدرت العديد من التنبيهات والتحذيرات لأولياء الأمور بعد ترك أبنائهم بمفردهم داخل المركبات والتوجه لأي مكان، وكذلك بعدم ترك المركبات مفتوحة في المنازل وبالتالي إمكانية أن تكون مصدر عبث للأطفال، وبالتالي عدم التمكن من الخروج منها وسط غفلة من الأهل.