رانيا حسن (دبي)

في لمسة وفاء، احتفى رواق عوشة بنت حسين الثقافي بالشاعر والإعلامي الإماراتي المعروف حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بإطلاق اسمه على إحدى قاعات الرواق.. وفي أمسية رمضانية جمعت بين الوفاء والشعر والموسيقا افتتحت «قاعة حبيب الصايغ» في مقر الرواق بمنطقة الطوار في دبي، مساء أمس الأول، تلتها قراءات شعرية وندوة ثقافية قرأ فيها المشاركون تجربته الشعرية ودوره في الحركة الثقافية الإماراتية.

وأعلن سعيد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة، خلال الأمسية الاحتفائية، عن مبادرة تتضمن إعادة طباعة ونشر إنتاجات حبيب الصايغ الشعرية والنثرية حتى تثري مكتبات الدولة، فضلاً عن إصدار ديوان يضم كل إنتاجات الشاعر عن فلسطين.

وتحدثت د. موزة عبيد غباش رئيسة الرواق، في كلمة ضافية حول تجربة حبيب الصايغ وحضوره ووقفته الإنسانية مع الرواق، ودعمه لفكرة تأسيسه من خلال مواقفه وأشعاره وعطائه، وقالت: «الأمر الذي جعلني أتمسك بالرواق كمبدأ مهم في حياتي».

وأضافت: ففي عام 1992 كانت الدولة بحاجة ماسة لتلك المؤسسات الثقافية، الأمر الذي جعلنا نقف وننتبه لكل متطلبات المجتمع واحتياجاته المستجدة ليس فقط على المستوى الثقافي، وإنما على المستوى الاجتماعي والإنساني، لذلك فقد عبر الرواق محطات كثيرة على مدار 25 سنة، مشيرة إلى أن هذا التاريخ هو جزء من تاريخ الدولة، مؤكدة أن من يمتلك الرواق الآن هو الإنسان الموجود على أرض الدولة.