الصيد بالصقور.. رياضة تتوارثها الأجيال

أبوظبي (وام)

تعتبر الصقور رمزاً للقوة والرفعة والصبر والشجاعة للشعوب العربية، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أصبحت شعاراً للكثير من الدول العربية، ومنها الإمارات، وتم اعتماده شعاراً للدولة في 9 ديسمبر عام 1971، ورسمت الشعار الفتاة الإماراتية ظبية خميس من أبوظبي.

وتعد هواية رياضة الصيد بالصقور أو«البيزرة» - وهي كلمة مشتقة من اسم طائر الباز وهو من أشهر أنواع الصقور - أو الصقارة من أشهر وأقدم الرياضات التي عرفتها الشعوب العربية، وكانوا يمارسونها لاصطياد الأرانب البرية وطيور الحبارى كوسيلة لتوفير الغذاء، إلى أن تطورت فيما بعد لتصبح رياضة تقليدية مقننة بضوابط قانونية.

ويعتبر العرب أول من عرفوا هذه الرياضة، وقد توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، وبعد ذلك انتقلت إلى البلدان الأخرى.

وتحظى رياضة الصيد أو القنص بالصقور بشعبية كبيرة، وتعد من الرياضات المحببة في الإمارات، وتنال اهتماماً خاصاً من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كونها جزءاً لا يتجزأ من التراث العريق للدولة.