45 لاعباً في تجمع «شباب السلة»

علي معالي(دبي)

انتظم 45 لاعباً في التجمع الثالث لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة، استعداداً لاختيار 16 لاعباً من أجل المشاركة في بطولة الخليج المقررة إقامتها في البحرين أغسطس المقبل.

وقال عبد الحميد إبراهيم، مدرب المنتخبات الوطنية، إن هذا العدد من اللاعبين تم تجميعه على هيئة منتخبات لكل من الشارقة ودبي وأبوظبي، حيث يتكون كل منتخب من 15 لاعباً، وتمت إقامة مباريات متنوعة بين هذه المنتخبات، على أمل الاستقرار في النهاية على منتخب موحد من هؤلاء اللاعبين لتمثيل الدولة في البطولة الخليجية المقبلة.

وأضاف:«التدريب والتجمع الأخير جرى على صالة نادي النصر، وهناك الكثير من الكفاءات التي سيكون لها مستقبلها في المنتخبات الثلاثة، سواء بدبي أو الشارقة وأبوظبي، وهناك تنافس قوي بين اللاعبين من أجل الوجود في المنتخب الوطني وحمل شعار الدولة».

وتابع:«كان من المفترض أن يتم تجميع هذا المنتخب من فترات سابقة وطويلة في ظل قيام المنتخبات الخليجية الأخرى بترتيب أوراقها بالشكل المناسب منذ فترة، لكن العائق الكبير الذي واجهناه تمثل في ظروف الدراسة والامتحانات الخاصة باللاعبين، حيث نجد أن معظم الدراسة في دول المنطقة قد انتهت، ولكننا ما زلنا نعاني من هذه الأزمة، حيث يصعب تجميع اللاعبين في مثل هذه الأمور».

وقال عبد الحميد إبراهيم: لابد من توجيه الشكر لأولياء أمور اللاعبين، وتعاون أنديتنا في الموافقة على إرسال أبنائهم في مثل هذه الظروف لتجمعات المنتخب الحالية، خاصة أن هذا المنتخب يتم تجميعه للمرة الأولى، وحرصت على تجميع اللاعبين في وقت الإجازة الأسبوعية فقط حتى لا يتأثروا في دراستهم».

وأضاف: سيتم اختيار 16 لاعباً من هذا العدد الحالي للمنتخب، على أن نبدأ المعسكر المقبل في أول يوليو بمعسكر داخلي، وهناك تصور بإقامة معسكر داخلي لمدة أسبوعين، ومثلهما معسكر خارجي قبل انطلاق البطولة من 4 إلى 11 أغسطس بالبحرين.